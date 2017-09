L’attaquant vedette d’Everton Wayne Rooney a Ă©tĂ© condamnĂ© lundi par le tribunal de Stockport Ă une suspension de permis de conduire de deux ans et Ă cent heures de travaux d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral suite Ă sa mise en examen pour conduite en Ă©tat d’ivresse dĂ©but septembre. “J’accepte bien sĂ»r la condamnation du tribunal et j’espère pouvoir me rattraper un peu en faisant des travaux d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral”, a Ă©crit le joueur, qui avait plaidĂ© coupable, dans un communiquĂ©. “Je veux m’excuser publiquement de mon impardonnable manque de jugement pour avoir conduit alors que j’Ă©tais au-dessus de la limite lĂ©gale.

Je me suis dĂ©jĂ excusĂ© auprès de ma famille, mon entraĂ®neur, mon prĂ©sident et de tout le monde Ă Everton. Maintenant, je tiens Ă m’excuser auprès de tous les fans et de tous ceux qui m’ont soutenu et suivi durant ma carrière”, a-t-il ajoutĂ©. L’international de 31 ans avait Ă©tĂ© arrĂŞtĂ© près de son domicile du Cheshire au nord-ouest de l’Angleterre dans la nuit du jeudi 31 aoĂ»t au vendredi 1er septembre au volant d’une voiture, avec un taux d’alcoolĂ©mie supĂ©rieure Ă la limite autorisĂ©e.

Peu avant ces Ă©vĂ©nements, le meilleur buteur de l’histoire de l’Ă©quipe d’Angleterre avait Ă©tĂ© vu dans un bar posant pour un selfie au cĂ´tĂ© du joueur de cricket Jack McIver dans le village d’Alderley Edge, au sud de Manchester. Le joueur, qui est retournĂ© cet Ă©tĂ© dans son club formateur d’Everton après 13 annĂ©es Ă Manchester United, a annoncĂ© sa retraite internationale en aoĂ»t.