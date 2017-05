La CAN des Cadets se joue actuellement au Gabon. Le Mali y participe pour défendre son trophée. Dans la délégation malienne, figure le ministre des Sports, Housseïni Amion Guindo, accompagné par son attaché de Cabinet. Depuis qu’il est ministre, c’est la première fois qu’il se rend à une CAN. Le hic est que Poulo est le seul ministre des Sports présent à Libreville. Depuis son arrivée, il est un ministre encombrant à tel point que les membres du Comité d’Organisation de la CAN et de la CAF sont très mécontents.

Pour la petite histoire, c’est la toute première fois que le ministre Poulo se rend à une phase finale d’une Coupe d’Afrique des Nations. On se rappelle qu’il a boudé en novembre dernier, à Bamako, le match des Aigles du Mali contre le Gabon dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

C’est pourquoi ce déplacement a intrigué plus d’un. Est-ce pour se reposer après son congrès tenu le week-end dernier ? Un congrès à l’issue duquel il a joué au dilatoire pour déclarer sa candidature aux élections présidentielles de 2018. Une façon pour lui de berner IBK, pour ne pas être débarqué du gouvernement. Est-ce pour mettre les bâtons dans les roues de la Femafoot, dont son président est aussi présent au Gabon ?

Toujours est-il que sa présence inutile suscite de nombreuses questions. Et l’on sait qu’il a tout fait pour saboter la CAN des seniors, en janvier dernier. D’ailleurs, il voulait rester au Gabon jusqu’au 31 mai. Chose que le Premier ministre a rejeté d’un revers de la main, pour limiter les dépenses. Cette objection du P.M met en évidence sa volonté de préserver les deniers publics de l’Etat. Parce que deux semaines de mission d’un ministre à l’extérieur fait saigner les caisses de l’Etat. C’est pourquoi il ne lui a accordé que trois jours.

A.B. HAÏDARA