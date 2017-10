«Merci pour la qualité de vos plumes, merci pour la qualité de vos narrations, je suis très fiers de nos journalistes, le bureau exécutif que j’ai le plaisir de diriger a voulu vous rencontrer pour échanger avec vous». Ce sont les mots du tout nouveau président de la fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux qui rencontrait la presse malienne, hier jeudi à la Maison de la presse du Mali. Pour le nouveau président de la Femafoot, «L’essentiel pour nous est le développement du football malien. Aussitôt élu, nous avons rencontré le général Boubacar Baba Diarra. Je le dis un haut et fort : c’est un officier d’honneur, un homme de qualité, d’honneur et surtout d’action. Il a su tenir le football malien pendant toute la crise, ce qui a fait qu’il n’a pas voulu un second mandat», a expliqué le patron du football malien.

«Après notre élection, nous avons reçu le directeur du développement du projet FIFA, M. Seck qui réside à Dakar et pendant deux jours, il a échangé avec les membres du comité exécutif et certains présidents de commission pour élaborer un projet de développement», a tenu à faire savoir M. TOURE. Pendant 4 ans, la FIFA va injecter plus 5 millions de dollars dans le football malien et cela nécessite un déplacement pour rencontrer le nouveau président de la Femafoot.

Evoquant les résultats sportifs, le nouveau patron de la Femafoot a remercié les cadets maliens qui jouent en Inde en coupe du monde de leur catégorie et se sont qualifiés pour les quarts de finale : «Je tiens à féliciter nos enfants, qui continuent à se battre pour vous, pour nous et pour le pays. Ces jeunes cadets ont indiqué la voie ; pour ceux qui le savent, ils constituent une pluralité et qui fait notre force. Nous avons un même objectif à travers nos ligues de Kayes à Kidal, c’est-à-dire le développement et la formation des jeunes du Mali», poursuit le Président de la FEMAFOOT.

Entouré des membres du comité exécutif élu le 8 Octobre dernier, à la suite de la 46ème Assemblée générale élective, il était nécessaire pour le nouveau parton du football de faire part de son projet de développement pour notre football. Après avoir présenté les membres du nouveau comité exécutif, le tout nouveau président a répondu aux questions de la presse nationale et internationale.

«Nous avons dit, lors de notre campagne, que nous allons dialoguer avec le camp Salaha Baby et de les amener à dialoguer pour pacifier le milieu du football malien». Par rapport au départ des responsables de la Fifa, Mamoutou Touré dit Bavieux explique que la raison fondamentale réside dans le fait que leur départ était fixé à l’avance. « Ils étaient venus superviser les assises de l’AG, ils ont été témoin de certains propos discourtois de la part de la liste Salaha Baby. La Fifa a été très claire concernant l’AG du 8 Octobre qui a été, d’après elle, régulièrement convoquée. Le camp Salaha Baby n’aime pas le football et ils le font savoir en disant que les ligues parallèles ont été créées, et tout le monde sait très bien que le football malien est régi par les textes et auquel tout le monde doit se conformer», souligne Bavieux.

«Aujourd’hui nous ne parlons plus d’élection, car l’élection est derrière nous ; maintenant, nous parlons du développement du football malien, car nous sommes élu», déclare le président Mamoutou Touré dit Bavieux. Le tout nouveau patron du football malien se dit prêt à dialoguer avec tout le monde dans l’intérêt du football. Le président de la Femafoot entend dialoguer et il n’oublie personne car, pour un football malien performant, car tout le monde est concerné.

Diakaridia CAMARA

Infos-Sports