En fin, ça y est ! La liste des candidats pour le poste de président de la Fédération malienne de football a été dévoilée ce mercredi 09 août 2017 au Siège de la FEMAFOOT. Ils sont au nombre de onze (11) à briquer le fauteuil présidentiel laissé, avec tous les honneurs, par l’Inspecteur général Boubacar Baba DIARRA. Un geste qui témoigne de la grandeur d’âme de l’homme, qui, durant quatre ans, a présidé aux destinées de la FEMAFOOT. Et pour le remplacer point, n’est besoin de rappeler le profil qui sied en de telle circonstance, au regard de la position tranchée de certains anciens membres du bureau. D’aucuns, par dépit, le couteau entre les dents, ont présenté ou suscité des candidatures. Toutes choses qui risqueraient de voir la crise s’éterniser. C’est à ce titre, que l’annonce de nouvelles têtes à la fédération a fait son chemin. Parmi celles-ci, on peut citer le journaliste émérite, Amadou Mahamane SANGHO.

Un homme affable, discret dont l’efficacité est avérée, en témoigne, sa longue expérience dans les départements ministériels en qualité de chargé de communication. A l’Equipement et Transport, au logement à l’Urbanisme et aujourd’hui au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Après ces débuts de footballeur au Real de Bamako, en 1987, SANGHO opta pour le Stella Club d’Abidjan qui remporta la coupe CAF. Après avoir raccroché en 1995, il fera le tour des grands stades d’Afrique. C’est ainsi qu’on l’a vu, en tant que journaliste sportif, à la CAN 92 au Sénégal, 94 en Tunisie, 96 en Afrique du Sud, 98 au Burkina-Faso, 2000 au Ghana et 2002 au Mali. En Côte d’Ivoire où il a longtemps vécu, il fut Directeur Technique du Centre sportif malien pour la détection des jeunes talents, Manager Général du Club d’orientation sportive des maliens de l’extérieur (COSMEX). SANGHO fut également le Président du Comité scientifique des Etats généraux du football malien organisés à Abidjan par la Disapora malienne en 2005.

Aujourd’hui, ce maitrisard en science de l’information et spécialiste de la gestion des médias et des systèmes d’information dirige le Conseil Maliens du Sport (CMS). Une association sportive dédiée aux anciens sportifs toute discipline confondue

M TOURE