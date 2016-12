Welcome! Log into your account

Joint hier depuis Paris où il séjourne, le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, dément catégoriquement l’information qui circule sur les réseaux sociaux. “Je n’ai jamais été convoqué par une Commission quelconque de la Fifa. Et je ne sais pas pourquoi la Commission de discipline de la Fifa va me convoquer. C’est archi-faux. En fait, je suis à Paris pour une visite privée. J’ai profité aussi pour rencontrer certains joueurs de l’équipe nationale dans le cadre de la CAN 2017. Dieu merci, ces rencontres se sont bien passées. Sinon, je rentre à Bamako très bientôt” nous a précisé le patron du football malien.

