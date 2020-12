Face aux nombreuses et multiples violations graves des statuts et règlement de la fédération malienne de football par le comité exécutif mis en place le 29 août 2019, certains membres de la fédération regroupés au sein d’un collectif ont décidé de saisir le tribunal arbitral du sport en vue de faire les textes régissant le football malien adoptés le 15 juin 2019 par le comité exécutif. Et comme il fallait s’y attendre, la Cour suprême du football mondial leur a donné raison en annulant simplement l’assemblée programmée le 27 décembre dernier par Bavieux Touré et ses laudateurs.

Après l’élection de Mamoutou dit Bavieux Touré le 29 août 2019 au sortir d’une crise aigue et sans précédent pendant quatre années, les férus du ballon rond n’avaient jamais imaginé une nouvelle crise allait se dessiner aussitôt. Mais c’était mal connaitre les intentions sordides et inavouées du président élu et ses comparses. Après s’être confortement implanté à la fédération, celui qui ne jure que par Amadou Diakité et galvanisé par ses laudateurs, est aussitôt vite tombé dans les violations graves de plusieurs articles attentatoires pour la bonne marche du football malien. Malgré les différentes alertes et saisines de certains membres de la fédération malienne de football regroupés au sein d’un Collectif, malgré leurs preuves apportées au département de la jeunesse et des sports, rien n’y fit pour arrêter la spirale de violations flagrantes des statuts de la FEMAFOOT par le comité exécutif. En effet en plus de son refus total de procéder à l’élection des membres des six(06) appelées indépendantes et Juridictionnelles à savoir la commission d’Audit et de Conformité, la Commission Electorale, la Commission d’Appel des Elections, la Commission centrale de Discipline, la Commission centrale d’Ethique et la Commission centrale de Recours sans oublier la création de la ligue nationale du football professionnel(LNFP) et de la ligue nationale du football féminin(LNFF)avec le quorum de 62 délégués qui l’a élu le 29 août 2019 et conformément aux statuts du 15 juin 2019. Mais hélas Bavieux comme on l’appelle, a érigé la violation systématique et répétée des statuts comme mode de gestion la FEMAFOOT en tentant d’organiser une mascarade d’assemblée générale dite ordinaire devant se tenir le 27 décembre 2020 en fabriquant un nouveau quorum de plus de 77 délégués contraire à l’article 117.2 contenu dans les dispositions transitoires des statuts adoptés le 15 juin 2019. Plus grave le comité exécutif avait refusé le statut de membre à deux délégués qui avaient pourtant participé à l’élection du 29 août 2019 alors que les statuts ne lui confèrent aucune prérogative. Comme cela ne leur suffisait pas et cela pendant une année de leur gestion, le président du comité exécutif et ses laudateurs ont systématiquement violé plusieurs articles qui entravent complètement le bon fonctionnement du football malien. Il s’agit de l’article 25 en ses alinéas 1, 2 et 3 ; l’article 38 du règlement d’application des statuts en ces dispositions transitoires ; l’article 76 ; l’article 86 en ses alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; l’article 87 en ses alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 ; l’article 88 en ses alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; l’article 89 en ses alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ; l’article 90 en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 ; l’article 91 en ses alinéas 1, 2, 3 et 4 ; l’article 92 en ses alinéas 1, 2 et 3. Face à toutes ses dérives autoritaires et au silence de l’Etat malien, certains membres de la fédération regroupés au sein d’un Collectif n’avaient d’autre choix que de saisir le tribunal arbitral du sport les 10 ey 11 novembre 2020 suite au refus de la commission de recours de trancher leurs plaintes déposées auprès d’elle et cela en violation flagrante de son propre article 92.2 stipulé dans les statuts. Et c’est sans surprise le 23 décembre 2020, la bonne nouvelle est tombée que le football malien vient d’échapper à une nouvelle crise qui n’enragerait que Bavieux Touré et ses laudateurs. C’est ainsi que le TAS et vu les preuves irréfutables des plaignants, n’avait d’autre choix que d’annuler la mascarade d’assemblée générale dite ordinaire jusqu’à la tenue du procès prévu le 12 ou 13 janvier 2021. Rappelons que les plaignants exigent l’annulation de la saison 2019-2020, la mise en place des six commissions conformément au quorum de 2019 conformément à l’article 38 du règlement d’application des dispositions transitoires des statuts de la fédération malienne de football, l’Audit des fonds de la saison 2019-2020. Espérons que cette décision du TAS permettra à Bavieux Touré de bien ouvrir ses yeux et qu’il ne peut pas continuer à violer les textes qui l’ont permis de devenir président du comité exécutif.

Affaire à suivre donc…

Saïd

