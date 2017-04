En début de semaine, des rumeurs relatives à la reconnaissance du Comité de normalisation (Conor) par le Tribunal arbitral du sport (T.A.S) ont circulé à Bamako et sur les réseaux sociaux. Après vérifications et recoupements, nous avons conclu à une intoxication du ministre des Sports et de ses acolytes. 

Pour des raisons de d√©ontologie li√©es √† notre profession de journaliste, nous avons d√©cid√© de nous contenir par rapport √† la crise du football malien. Parce que le¬† ministre des Sports et le Comit√© de normalisation ont dit avoir attaqu√© la d√©cision de la Fifa devant le TAS. Mais la mani√®re dont le mensonge et l’intoxication sont en train de polluer l’atmosph√®re nous oblige √† recadrer les choses. Voil√† pourquoi nous r√©agissons, tout en demandant √† qui que ce soit de prouver le contraire de ce que nous avan√ßons. Et ce, jusqu’√† hier, jeudi, jour de notre bouclage.

Au cours d’une conf√©rence t√©l√©guid√©e du pr√©sident du Comit√© de normalisation du football, Sidy Diallo annon√ßait que des √©minents magistrats et avocats allaient saisir le TAS¬† pour faire annuler la d√©cision de suspension du Mali par la Fifa. Effectivement la d√©l√©gation du Conor accompagn√©e de l’un des frondeurs, Y√©li Sissoko, s’est rendue √† Lausanne, si√®ge du Tribunal Arbitral de Sport (T.A.S). Subitement, le dimanche soir,¬† des rumeurs sur la reconnaissance du Conor par le T.A.S¬† circulent dans la capitale et sur les r√©seaux sociaux. Les uns et les autres s’informent par sms ou par coups de fil. Le pr√©sident Sidi Diallo se pr√©cipite sur les antennes de l’Ortm pour dire que le T.A.S a reconnu le Conor. Du coup, des campagnes d’intoxication sont lanc√©es partout et on annonce m√™me des liesses de joie dans les rues de Bamako. Quel folklore !¬†

Paradoxalement, la lettre qui consacre cette reconnaissance ne figure nulle part. Ce qui nous a pouss√©s √† recouper les informations par le syst√®me d’investigations journalistiques. C’est ainsi que nous avons pu mettre la main sur les deux correspondances du Conor et du T.A.S.

En effet, le 03 avril 2017, le pr√©sident du Conor adresse une lettre au¬† secr√©taire g√©n√©ral du T.A.S avec comme objet : Affaire Y√©li Sissoko et autres contre Femafoot. Dans ladite correspondance, il rappelle la gen√®se de la crise qui secoue le football malien et les motivations des d√©cisions de dissolution de la F√©mafoot et la mise en place du Conor. Cela, en vertu des dispositions des articles 13 et 49 du d√©cret N0 98-215 /P-RM du 2 juillet 1998 r√©gissant les activit√©s physiques et sportives en R√©publique du Mali. Par la suite, il informe le T.A.S de la mise en place du Conor, demeurant ainsi l’organe ex√©cutif agissant au nom de la F√©mafoot durant un an. La lettre est conclue en ces termes : “En esp√©rant que ce courrier retiendra votre attention, nous vous prions d’agr√©er, Monsieur le secr√©taire g√©n√©ral, en l’expression de nos salutations distingu√©es”.

Le lendemain, 4 avril 2017, le T.A.S r√©agit par une lettre dont l’objet est ainsi libell√© : concerne : TAS 2016/A/4913 Y√©li Sissoko et consorts /Femafoot.¬† Ainsi en accusant r√©ception du courrier 3 avril √† lui adress√© par le pr√©sident du Conor, le T.A.S dit se tenir volontiers¬† √† la disposition du Conor pour toute information compl√©mentaire. En analysant les deux correspondances, nulle part la d√©cision de suspension du Mali par la Fifa n’est attaqu√©e. Le Conor fait de la diversion et il n’a jamais √©t√© question d’une¬† reconnaissance du TAS. A moins que le D√©partement des Sports et son Conor aient d’autres correspondances. Et nous mettons quiconque au d√©fi de produire un document dans lequel il apparait clairement que le TAS reconnait le Conor. En tout cas, jusqu’au moment o√Ļ nous mettons sous presse cet article.

Comment peut-on faire tout ce tintamarre pour berner le peuple malien en lui faisant croire que l’Etat malien va attaquer la d√©cision de la Fifa devant le TAS ? Alors qu’en r√©alit√© le Conor n’a pas d’arguments pour s’adresser au TAS ! Sinon, il n’allait pas aborder le dossier de l’assembl√©e g√©n√©rale de janvier 2015, d√©j√† clos avec la dissolution de la F√©mafoot et la mise en place du Conor.

Le ministre des Sports et le Conor savent-t-il que quelle que soit la souverainet√© du Mali et la valeur juridique du D√©cret N¬į 98/ 215/ PRM du 2juillet 1998 qu’ils ne cessent de brandir pour justifier la dissolution de la F√©mafoot la Fifa a des principes ? La preuve est l√† ! Notre pays est suspendu, notre football est pris en otage. Ils continuent de s’agiter pour noyer le poisson dans l’eau. Jusqu’√† q

uand durera encore ce th√©√Ętre ?

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† A.B. HA√ŹDARA

Seule la Fifa peut lever la suspension de la Fémafoot

Apr√®s avoir cri√© haut et fort une premi√®re victoire, il y a quelques jours, le Comit√© provisoire du ministre Poulo continue √† faire croire au peuple malien que la lev√©e de la suspension de la F√©d√©ration malienne de football n’est qu’une question de jours. Si le Tribunal arbitral du sport (TAS) juge recevable la plainte du “Mali” contre la Fifa, cela ne va rien changer sur la position de l’instance dirigeante du football dans ce dossier. “J’accuse r√©ception de la d√©claration d’appel d√©pos√©e le 6 avril 2017 par la F√©d√©ration malienne de football aupr√®s du Tribunal arbitral du sport contre la Fifa √† l’encontre de la d√©cision rendue par le Bureau du Conseil de la Fifa le 16 mars 2017” pr√©cise le TAS dans une correspondance en date du 12 avril dernier. Pour ce faire, le Comit√© de normalisation a agi au nom d’une f√©d√©ration “F√©mafoot” dissoute par le ministre des Sports et suspendue par la Fifa.

Le TAS va saisir la Fifa pour le reste de la proc√©dure. Ce que le Comit√© provisoire oublie, c’est que pour la Fifa, la F√©d√©ration malienne de football n’existe plus. En d’autres termes, elle a perdu tous les droits aupr√®s de la Fifa. Donc, la lettre du TAS est, tout simplement, la proc√©dure normale. C’est tout. Avec cette affaire du TAS, le Comit√© de normalisation sera agr√©ablement surpris. Puisque rien n’a encore commenc√©. Une fa√ßon de gaspiller l’argent du contribuable malien dans une affaire inutile.

En tout cas, seule la Fifa peut lever la suspension de la F√©d√©ration malienne de football. Le TAS n’a pas la vocation de reconnaitre une f√©d√©ration ou un Comit√© de normalisation.¬† ¬†

¬†¬†A.B. HA√ŹDARA