C’est la grosse rumeur relayée par le quotidien national l’Essor dans sa parution du lundi 23 janvier : les Aigles du Mali auraient réclamé des primes spéciales avant de disputer le troisième match de la phase de pool qui devait les opposer à l’Ouganda. Info ou intox ? Nous ne saurions le dire pour l’instant. Dans tous les cas, si la rumeur est avérée, on ne peut que dire que ces joueurs ne connaissent vraiment pas la honte. Comment comprendre, en effet, qu’après une si mauvaise et piètre prestation, suivie d’une élimination quasiment actée depuis la deuxième journée, que ces joueurs pensent à une prime, et de surcroit spéciale. Ce serait tout simplement indécent, voire insultant. On ne sait pas si cela leur avait été promise quel que soit leur résultat. Mais, même si c’était le cas, Yacouba Sylla et les siens auraient pu et dû -avec cette prestation- renoncer à une quelconque prime, à fortiori spéciale. Surtout quand on sait que chacun des joueurs avait perçu la somme de 10.000.000 de FCFA avant le coup d’envoi de la CAN, à titre de prime de qualification. Sans compter les primes de matchs de 1.000.000 de FCFA à eux versées pour les matchs nuls, comme promis. Et comme ils n’ont fait mieux que deux matchs nuls et une défaite, alors chaque joueur aura empoché pour les seuls matchs de poule, la somme de 2 millions de FCFA en plus des 10 millions de FCFA indiqué ci-dessus. Amusez-vous simplement à faire un petit calcul. Ça fait au moins 12 millions de FCFA par joueur, soit au total 276 millions de FCFA pour les 23 joueurs. Sans compter le staff et l’encadrement technique. Quand même ! Même si vous n’avez pas honte, ayez pitié de ce pays. Les soldats sont là en train de mourir pour la Patrie pendant que vos familles dorment tranquillement. Eux, Il leur faut plusieurs années pour qu’ils aient ne serait-ce le ¼ de ce que vous avez eu en moins d’un mois. Alors de grâce…

N’Djim