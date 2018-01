Les joueurs de la sélection nationale de football, U17 et leur staff technique ont perçu leurs primes, le lundi 15 janvier, le sélectionneur, Jonas Komla et ses protégés étaient au ministère des Sports. Les champions d’Afrique en titre ont empoché, chacun, dix millions de F cfa, contre le double pour le sélectionneur national, Jonas Komla et quinze millions pour l’entraîneur-adjoint, Bréhima Traoré «Brémablen». Pour mémoire, les Aiglonnets (surnom de la sélection nationale cadette, ndlr) ont remporté la coupe d’Afrique de la catégorie, Gabon 2017, devenant, ainsi, les premiers à s’adjuger le trophée continental deux fois consécutivement. Quelques mois plus tard, les protégés de Jonas Komla se classeront quatrièmes de la Coupe du monde, en Inde.

Lors de cette grande messe du football mondial de catégorie d’âge, les Aiglonnets, après avoir terminé deuxièmes de leur groupe, au premier tour, ont battu, successivement l’Irak (5-1, huitièmes de finale), le Ghana (2-1, en quarts de finale), avant de tomber en demi contre l’Espagne. Au match de classement pour la troisième place, la sélection nationale cadette subira la loi du Brésil (2-0), se contentant, ainsi, de la quatrième place du Mondial. Le

Le lundi 15 janvier, c’était donc la fête pour le capitaine Mohamed Camara et ses coéquipiers qui ont reçu, chacun une enveloppe de dix millions de F cfa, comme primes de motivation. C’est dire que la nouvelle année a bien commencé pour les champions d’Afrique 2017.



Seïbou S.

KAMISSOKO

