L’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football initialement prévue pour ce dimanche 2 juillet n’aura plus lieu. Elle vient d’être reportée par le Comité de suivi du protocole d’accord pour une sortie de crise du football malien co-présidé par les ministres Abdel Karim Konaté dit Empé du Commerce et porte-parole du gouvernement et Amadou Koïta de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. La décision du report a été prise lors de la rencontre avec les protagonistes (Comité exécutif de la Fémafoot et le Collectif) le mardi dernier au département du Commerce.

Selon nos informations, la date du 13 juillet prochain a été proposée par le président du Comité de suivi pour la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire. C’est donc la deuxième fois que cette rencontre est reportée. Elle devait se tenir depuis le 12 juin dernier. Elle a été reportée à cause de la mise en place de deux bureaux au niveau de la Ligue régionale de Ségou. Il s’agit du bureau de Cheick Oumar Soumbounou et de Mad Sow. Jusqu’à présent, le Comité de suivi n’arrive pas à gérer ce dossier.

Selon nos informations, le Comité exécutif de la Fémafoot n’est pas prêt à la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire à cause du manque des moyens financiers. Et pourtant, le président du Comité de suivi avait promis de la prendre en charge tous les frais, après avoir demandé à la Fédération le report du 12 juin. La Fémafoot a perdu plusieurs millions de Fcfa à cause de ce report.

La question qu’on se pose est de savoir si cette Assemblée générale extraordinaire aura lieu finalement lieu. Rappelons que c’est à l’issue de cette rencontre que la levée des suspensions de certains dirigeants sera validée par l’Assemblée générale.

A.B. HAÏDARA