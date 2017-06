– Vers la mise en place de deux bureaux à Ségou

Dans le respect strict du protocole d’accord pour une sortie de crise au sein de la grande famille du football malien, signé le 27 avril dernier, entre le Comité exécutif de la Fédération malienne de football et un soi-disant Collectif, il a été convenu du renouvèlement les ligues régionales de Bamako et Ségou. Et les élections sont prévues pour ce samedi 3 juin. S’agissant de la ligue de Bamako, deux candidats ont déposé leur dossier à la Direction régionale des Sports et de l’éducation physique du district de Bamako, à la date du 26 mai. Il s’agit bien du président Kassoum Coulibaly dit Yambox (Il est vice-président de la Fédération malienne de football) et un certain Ibrahim Doumbia (secrétaire général de l’AS Djigui en Commune 6). La candidature de ce dernier ne représente rien puisqu’il n’est pas très connu dans le milieu.

Le hic est que le vieux Boubacar Monzon Traoré n’a pas osé se présenter, même pour son honneur. Lui, qui a toujours crié haut et fort qu’il est le président de la Ligue du district de Bamako, pouvait quand même déposer sa candidature. C’est à cause de lui que les ministres Empé et Amadou Koïta ont décidé que le bureau de la Ligue de Bamako soit renouvelé, quelques mois seulement après l’élection de Yambox, sous la supervision de l’Assemblée nationale, deuxième Institution du pays. Pour éviter l’humiliation totale (il n’a aucun soutien derrière lui) Boubacar Monzon a finalement décidé de jeter l’éponge.

S’agissant de la Ligue de Ségou, on risque de voir ce samedi deux bureaux parallèles. Il s’agit bien d’un bureau qui sera dirigé par Oumar Soumbounou dit Barou et celui de Mamadou Sow. Toutes les manœuvres ont commencé pour faire “nommer” Mamadou Sow au détriment de Barou Soumbounou, qui détient la majorité des délégués. Et le département des Sports, à travers le directeur national des Sports, veut coûte que coûte que Mad Sow soit élu président. Pour la première fois, c’est ce même département qui est en train d’organiser ces élections à la place de la Fédération malienne de football.

Selon nos informations, le candidat Barou Soumbounou n’a jamais été impliqué dans l’organisation de cette élection de Ségou. Tous les districts et clubs proches de lui ont été tout simplement écartés.

Face à cette situation, le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, a finalement rompu le silence. Il a écrit officiellement au président du Comité de l’Accord, Abdel Karim Konaté dit Empé, pour faire état des manœuvres orchestrées par le département des Sports. De toute façon, c’est à la Femafoot de reconnaitre les ligues ou pas. C’est dire qu’Empé a du pain sur la planche.

