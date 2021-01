Le PSG a officialisé la signature de Mauricio Pochettino ce samedi. L’entraîneur argentin, 48 ans et passé par Paris en tant que joueur (2001-2003), succède à Thomas Tuchel.



C’était attendu, c’est désormais officiel: Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur du PSG. Le club de la capitale a officialisé son arrivée sur le banc ce samedi. A 48 ans, l’Argentin prend donc la suite de Thomas Tuchel, informé de son renvoi au lendemain du large succès parisien contre Strasbourg mercredi dernier (4-0, 17e journée de Ligue 1) et officiellement licencié ce mardi. Mauricio Pochettino a signé avec le PSG jusqu’au 30 juin 2022, avec une option pour une année supplémentaire.

Pochettino: “Beaucoup d’ambitions et d’humilité”

“Je suis extrêmement heureux et honoré de devenir le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, confie Mauricio Pochettino sur le site officiel du club. Je remercie les dirigeants du club de la confiance qu’ils m’accordent. Comme vous le savez, ce club a toujours gardé une place particulière dans mon cœur. J’en garde des souvenirs magnifiques, notamment de l’atmosphère unique du Parc des Princes. Je reviens aujourd’hui au club avec beaucoup d’ambitions et d’humilité, tout en étant également très impatient de travailler avec des joueurs qui figurent parmi les plus talentueux du monde. Cette équipe a un potentiel fantastique et je vais tout faire avec mon staff pour optimiser les résultats du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions. Nous ferons aussi le maximum pour donner à notre équipe cette identité de jeu combative et offensive qu’ont toujours aimée les supporters parisiens.”

Al-Khelaïfi “fier” de faire revenir Pochettino



“Nous sommes très heureux de confier la direction de notre équipe professionnelle à Mauricio Pochettino, indique Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, sur le site officiel du club. Je suis fier de voir notre ancien capitaine revenir au Paris Saint-Germain, car le club est toujours resté sa maison. Le retour de Mauricio Pochettino s’inscrit parfaitement avec nos ambitions et marquera un autre chapitre pour le club qui, je suis sûr, ne manquera pas de ravir nos supporters. Avec cette nomination de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain s’engage à poursuivre son fort développement dans les années futures.”

Au révélateur du FC Barcelone

Ancien défenseur et capitaine du PSG (2001-2003), Mauricio Pochettino aura pour missions de replacer Paris, troisième, en tête du championnat de France, et surtout de franchir l’obstacle des huitièmes de finale de la Ligue des champions incarné par le FC Barcelone (aller le 16 février, retour le 10 mars). Il sera également particulièrement attendu sur la gestion de l’effectif parisien, largement diminué par les blessures lors de la première moitié de saison 2020-2021.

Sans club depuis son licenciement de Tottenham le 19 novembre 2019, “Poche” effectue son retour en France avec un palmarès d’entraîneur encore vierge, malgré une finale de C1 (2019) et une deuxième place en Premier League (2017), atteintes avec les Spurs. Mauricio Pochettino, qui a toujours voulu entraîner le PSG, a rejoint le Camp des Loges avec ses adjoints: Miguel D’Agostino, Jesus Pérez, Toni Jimenez et son fils Sebastiano. Ils ont participé à une première réunion avec Leonardo, le directeur sportif du PSG, et Angelo Castellazzi, son adjoint.

🔴🔵 Pochettino qui se fait remettre un masque aux couleurs parisiennes à son arrivée. Et un Leonardo tout sourire avant l’officialisation. pic.twitter.com/eglX42hNkz — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2021

