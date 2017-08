Abidjan, le 08 août 2017 – Au début du mois, QNET a été très fier d’annoncer son nouveau partenariat avec le jeune athlète ivoirien Cheick Cisse. Triple Champion d’Afrique, vice-Champion du Monde universitaire, vice-champion du Monde par équipe, il a également représenté la Côte d’Ivoire aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 dans la catégorie des -80 kilos. En remportant la médaille d’or, il est devenu le premier sportif champion olympique de Côte d’Ivoire de l’histoire ! Il est extrêmement admiré dans le pays et dans la sous-région.

Ce partenariat est une nouvelle corde à l’arc de QNET, et montre l’engagement de l’entreprise pour les valeurs du sport : concentration, travail acharné et dépassement de soi. Il vient se rajouter aux partenariats déjà existants de l’entreprise de vente directe, dont celui avec le club de football anglais de Manchester City, qui a permis à QNET de faire se rencontrer la magie du football et la passion de la vente directe, qui est le moteur des Représentants Indépendants. L’objectif du partenariat avec Cheick Cisse est le même : parrainer un jeune talent qui met tout en œuvre pour que ses rêves deviennent réalité.

Cheick Cisse, qui a démarré le taekwondo à l’âge de 6 ans, nous confie : « Je suis ravi de rejoindre la famille QNET, une entreprise dynamique qui répond aux besoins de toutes les personnes qui souhaitent relever de nouveaux défis. C’est une chose très importante pour moi, notamment car j’ai travaillé d’arrache-pied pour pouvoir offrir à mon pays, la Côte d’Ivoire, sa première médaille d’or olympique. Mon rêve est que tous les jeunes Africains comprennent que rien n’est possible sans enthousiasme et travail. »

Trevor Kuna, PDG de QNET, se réjouit également de ce partenariat : « C’est un grand bonheur pour nous d’accueillir Cheick Cisse comme ambassadeur. Chez QNET nous croyons que, comme dans le sport, la vente directe permet d’atteindre des sommets à la condition de travailler beaucoup et d’y être déterminé. Cheick Cisse est un exemple de cela en Afrique. La passion que nous avons pour notre métier a beaucoup de points communs avec les frissons ressentis par Cheick Cisse quand il a entendu chanter l’hymne ivoirien pour lui à Rio l’an dernier!”

QNET est une entreprise de vente directe leader sur le marché asiatique qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie. Ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays à travers sa plateforme de commerce électronique propriétaire. L’entreprise dispose également d’environ 25 bureaux et agences dans le monde entier et de plus de 50 revendeurs, en sus des établissements ou franchisés locaux présents dans un certain nombre de pays.

Etablie à Hong-Kong en 1998, QNET est membre de l’Association de Vente Directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines et d’Indonésie. QNET fait également partie, entre autres, de l’Association des Produits Alimentaires de Santé et de l’Association de l’Industrie des Compléments de Santé de Singapour.

QNET est un sponsor sportif de premier plan dans le monde entier, dans les domaines du football, du badminton et d’autres sports. QNET exprime ainsi sa conviction que la volonté, la passion et le travail d’équipe sont des qualités qu’elle partage avec le monde du sport. QNET a récemment conclu un nouvel accord de partenariat de trois ans avec le club de football de Manchester City, en qualité de partenaire officiel de vente directe.

