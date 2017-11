La quatrième édition du championnat d’Afrique de Vovinam Viet Vodoa (la voie de l’art martiale à un peuple vietnamien), se tiendra du 16 au 18 novembre 2017 au Palais des Sports Salamatou Maiga de l’Aci 200. L’information a été donnée par les responsables de la commission d’organisation dudit championnat, à savoir Alaye Samassekou, conseiller technique de la commission d’organisation du quatrième championnat d’Afrique de Vovinam et le Directeur technique national de la Fédération Malienne de Vovinam Viet Vodoa (FMVVVD), Oumar Doye. Sur les dix pays qui doivent prendre part au tournoi, disent les conférenciers, cinq ont confirmé leur présence (le Burkina Faso, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Mali) plus le pays invité (la France) qui sera présente avec huit combattants.

Les objectifs visés à travers ce tournoi de Vovinam est la promotion, la vulgarisation et le développement de la discipline qui est nouvelle au Mali. Plus d’une trentaine d’épreuves seront disputées entre les participants. Le champion d’Afrique sera retenu en fonction du nombre de médailles obtenues par pays. Selon les organisateurs, l’entrée est gratuite et 26,700 mille et quelques FCFA seront injectées dans le tournoi. Le Mali, disent-ils est interné avec 60 compétiteurs. «Nous pouvons dire sans risque de se tromper que le Mali est prêt à accueillir les délégations et prêt aussi à relever le défi de l’organisation et même de soulever le trophée de la première place», a déclaré Alaye Samassékou. Et Oumar Doye d’ajouter que «je suis très confiant sur les chances de médailles du Mali car nous préparons ce championnat depuis des années maintenant. La marraine de l’évènement est Mme Kéita Aminata Maiga, épouse du président de la République du Mali. Le DTN, Oumar Doye, a remercié le département des sports pour son soutien indéfectible à l’endroit de la toute jeune fédération à prendre son envol. Les trois premières éditions ont eu lieu au Sénégal (2005 et 2009), et au Maroc (en 2015). Les vainqueurs sont le Sénégal, l’Algérie et le Maroc. Rappelons que Vovinam a vu le jour au Mali en 2008 dans un premier temps comme association. Ensuite a été transformé en Fédération en 2014. La fédération compte à ce jour sept sur huit régions (sans compter Ménaka et Taoudéni) plus le District de Bamako. Des résultats forts appréciables ont été atteints par la jeune fédération dans les compétions internationales. L’on note la seconde place du championnat d’Afrique de Vovinam Viet Vo Dao à Dakar en 2009, la première place du tournoi international de Vivinam Viet Vo Dao au Maroc en 2013, troisième du championnat d’Afrique de Vovinam à Salé (Maroc), etc.

Hadama B. Fofana

