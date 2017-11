Du 16 au18 novembre 2017 s’est déroulé au Palais des Sports Salamatou Maiga de l’ACI 2000, le quatrième championnat d’Afrique du Vovinam Viet Vo Dao (VVVD). C’était sous la présidence du secrétaire général du Ministère des Sports, Youssouf Singaré, en présidence de la Fédération Africaine de Vovinam Viet Vo Dao (Favvvd), le Burkinabé Ferdinand Ouedrago, du représentant de la Fédération internationale de Vovinam Viet Vo Dao, Tang Win Dao.

Aux termes des duels qui ont opposé les délégations du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la Mauritanie, de la Côte d’Ivoire, du Mali et de la France (pays invité), les résultats ont classé le Mali en première position avec 16 médailles d’or, 16 en argent et 18 médailles de bronze. Le Burkina Faso a été classé deuxième: 9 en Or, 7 en Argent et 9 Bronzes. La France pays invité s’est classé troisième (avec 4 médailles d’or et 3 en Argent). Le Sénégal a terminé en quatrième position avec 3 médailles d’or, 5 en Argent et 6 Bronzes. La Côte d’Ivoire et la Mauritanie ferment le classement respectivement en 5e et 6e place (1 médailles d’or pour la Côte d’Ivoire et 2 Argents pour la Mauritanie). Le Niger est rentré sans médaille.

Le Mali succède ainsi au Maroc, vainqueur de l’édition 2015. Les deux premières éditions ont été remportées par le Sénégal en 2005 et l’Algérie en 2009.

Selon le représentant de la Fédération Mondiale de Vovinam, Tang Win Dao, d’ajouter, « nous avons décidé de confier l’organisation du quatrième championnat de Vovinam Viet Vo Dao au Mali, pour prouver au monde entier que le Mali est une destination, est un pays de paix, de cohésion, de développement. Le représentant du Ministre des Sports, Youssif Singaré, a salué les différentes délégations pour leur participation de même que les fédérations africaine et mondiale d’avoir cru au Mali. « Le Mali vous est reconnaissant. Et vous souhaite bon retour dans vos voyers respectifs », a-t-il déclaré.

Rappelons que le Vovinam Viet Voi Dao est un art martial vietnamien qui est millénaire. Il figure parmi les arts martiaux les plus complets au monde en ce qu’il combine les techniques les plus variées, coups de poings, coups de pieds, coudes, genoux, étranglements, projections, lutte, corps à corps, maniements d’armes blanches, travail de l’énergie interne, ainsi que les ciseaux volants qui sont la spécialité du Vovinam Viet Vo Dao. Et Allaye Samassékou, président de la commission d’organisation dudit championnat de dire que le Vovinam trouve sa voie dans l’harmonie du corps et de l’esprit, de l’attaque et de la défense, de la dureté et de la souplesse, c’est le principe de la «dureté et flexibilité combinée». Le maître mot de cette discipline dit-il, est «l’efficacité». Au-delà de l’aspect physique, dit-il, il est un art de vie, une discipline d’esprit, un comportement de tous les jours.

Hadama B. Fofana

