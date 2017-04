Ils seront adversaires dimanche (20h45), à l’occasion d’un Real Madrid-FC Barcelone forcément bouillant. Mais entre eux, la rivalité ne durera que le temps du match. Focus sur trois amitiés à l’épreuve du Clasico.

À un an d’intervalle, Sir Alex Ferguson avait réussi à attirer Cristiano Ronaldo (2003) et Gerard Piqué (2004) à la fin de leur adolescence. Les deux joueurs débarquaient à Manchester en provenance de leur club formateur, sans grande expérience du haut niveau. Le coach écossais avait eu le nez creux, puisque les deux jeunes hommes deviendront quelques années plus tard les références absolues à leur poste. Si leur parcours chez les Red Devils est incomparable (Ronaldo y est devenu Ballon d’Or, Piqué est reparti au Barça sans s’être imposé), le défenseur espagnol et l’attaquant portugais ont eu le temps de nouer des liens.”C’est quelqu’un que j’admire parce que, même si certains disent qu’il est le meilleur, c’est un immense travailleur qui a pour ambition de toujours progresser”, avait déclaré Gerard Piqué au sujet de CR7 en octobre 2013.

2. Luka Modric et Ivan Rakitic

Leur parcours sont différents, mais leurs destins sont liés. L’un est né à Zadar, sur les bords de la mer Adriatique, l’autre à Möhlin, au milieu des verdoyants paysages suisses. Hormuis leurs qualités footballistiques, rien ne destinait Luka Modric et Ivan Rakitic à faire un bout de chemin ensemble. Le duo fait les beaux jours de la Croatie depuis dix ans. Ils évoluent dans deux des plus grands clubs du monde: le Real Madrid et le FC Barcelone.

En mars dernier, Ivan Rakitic n’avait eu que des mots élogieux envers Luka Modric. “Modric m’a dit d’aller à Madrid quand j’étais à Seville. Maintenant non… Nous sommes de bons amis et je le respecte beaucoup, à la fois en tant que joueur et comme personne. Modric est parmi les trois meilleurs joueurs du monde dans sa position. Bien sûr, Je le verrais bien jouer au Barça”, a-t-il conclu.

3. Danilo et Neymar

Neymar est officiellement suspendu pour le Clasico. Danilo ne devrait pas être titularisé par Zinedine Zidane. En 2011, les deux hommes avaient ramené Santos au sommet en enlevant la Copa Libertadores aux dépens du Peñarol. Score final: 2-1 avec des buts signés… Neymar et Danilo.

Ce n’est pas tout: Neymar et Danilo ont également remporté la Copa America U20 cette même année 2011 (en marquant à nouveau tous les deux en finale), avant d’échouer en finale des Jeux Olympiques de Londres, en août 2012.

“Nous avons gagné beaucoup de choses ensemble, nous sommes amis”, a avoué Danilo.

Par 7sur7.be / 22/04/17 – 09h00