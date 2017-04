Il commentera, comme depuis plusieurs saisons maintenant, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pendant le match le plus regardĂ© du monde, Omar Da Fonseca donnera de la voix pour le plus grand bonheur des tĂ©lĂ©spectateurs, entraĂ®nĂ©s par son Ă©nergie et ses phrases pleines d’Ă©motions dont il a le secret. SpĂ©cialiste du football espagnol et davantage encore du Real Madrid et du FC Barcelone qu’il commente tous les week-ends, le consultant vedette de beIN Sports s’est prĂŞtĂ© au petit jeu des trois questions sur le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le duel Messi – Ronaldo est-il encore le duel entre les deux meilleurs joueurs du monde ?

Omar Da Fonseca : Il faut passer Ă une nouvelle Ă©poque. Il faut tout faire pour ne pas donner le prochain Ballon d’Or Ă Messi ou Ronaldo. Stop ! Qu’est ce que cela ferait ? On ne rajouterait qu’une ligne de plus sur leurs CV. Cinq ou six Ballons d’Or… C’est bon, on a compris. On le sait, ils ont dominĂ© le monde ces 10 dernières annĂ©es. Qu’on trouve plutĂ´t le prochain ! Je ne sais pas qui ce sera, Neymar, Hazard, DembĂ©lé…

Leur duel était l’aspect le plus attendu du Clasico ces dernières années, est-ce toujours le cas ?

On en veut toujours une petite dose. Mais Ronaldo ne part plus comme avant et là où Messi faisait 10 rushs par match, il n’en fait plus que 4. Après, il y a toujours plusieurs histoires dans un Clasico, il faudrait mettre je ne sais pas combien de caméras pour toutes les voir. Neymar, Bale, Benzema… Ils ont tous un rôle à jouer.

Sans compter Messi et Ronaldo, qui seraient les deux joueurs du Real et du Barça à mettre en lumière ?

Moi j’adore Modric. C’est un peu comme Iniesta, les traits de son visage ne changent jamais peu importent les situations. Ils ne sont pas assez vendeurs, mais qu’est-ce qu’ils jouent au foot…Pour le Barça… (il hĂ©site). Neymar *. Suarez incarne l’aspect chiffonnier du football. Il perturbe, il met en rage tout le monde mais ce n’est pas un joueur subtil ou raffinĂ©. Suarez, ce n’est pas Van Basten, pas Lewandowski, pas Falcao. C’est un mec qui annule son dĂ©fenseur. Neymar donne le cĂ´tĂ© spectaculaire, il donne de la lumière au dribble.

*Neymar est suspendu pour le Clasico

Propos reccueillis par Julien Quelen

Par Goal.com