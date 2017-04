Au terme d’un match √† rebondissements, le Real Madrid s’est hiss√© dans le dernier carr√© de la Ligue des champions en venant √† bout du Bayern Munich (4-2, Lewandowski sur penalty, Ronaldo x 3, Ramos c.s.c, Asensio; 1-2 apr√®s le temps de jeu r√©glementaire), gr√Ęce notamment √† un tripl√© de Cristiano Ronaldo. Bouscul√©s par une √©quipe bavaroise audacieuse, s√©duisante et dominante, les Madril√®nes ont √©merg√© dans les prolongations, profitant de leur sup√©riorit√© num√©rique, apr√®s l’exclusion (controvers√©e) d’Arturo Vidal √† 10 minutes de la fin du temps de jeu r√©glementaire. Le Real Madrid se profile comme le grand favori de cette Ligue des champions. Pour le Bayern, c’est encore rat√©! Les Bavarois √©chouent pour la 4e ann√©e cons√©cutive en demi-finales et se consoleront avec le titre (quasiment acquis) en Bundesliga.

Remember when they talked about the referee in the Barcelona – PSG match? Well here we have it; two offside goals for Ronaldo. pic.twitter.com/r31A1pZwpm — FCBdaily (@FCBdaily) April 18, 2017

1. L’arbitrage fait d√©bat

Le choc des titans entre le Real et le Bayern a √©t√© √©maill√© de plusieurs phases litigieuses en d√©faveur des Allemands. D’abord, l’exclusion (deux jaunes) de Vidal √† moins de dix minutes du jeu de temps de jeu r√©glementaire pour un tacle jug√© fautif par Viktor Kassai mais pourtant… tout √† fait correct. Jusque-l√†, le Bayern faisait (au moins) jeu √©gal avec le Real. Ensuite, l’√©galisation (2-2) de Ronaldo entach√© d’un hors-jeu (peut-√™tre pas facile √† juger) mais √©vident malgr√© tout. Et enfin, le troisi√®me but du Portugais (3-2) √©galement sujet √† discussion. Trois phases qui ont eu une incidence sur le r√©sultat et qui ne manqueront pas de relancer le d√©bat sur l’arbitrage vid√©o.¬† Franchement, peut-on encore se passer d’une telle avanc√©e technologique dans des matchs d’un tel enjeu? Poser la question, c’est y r√©pondre. Sans vouloir minimiser la prestation des Merengue, le Bayern peut se sentir l√©s√© ce soir.

2. Le record de CR7, le phénomène Marcelo

Auteur d’un doubl√© au match aller (1-2), Cristiano Ronaldo a encore soign√© ses statistiques ce soir en inscrivant trois nouveaux buts sur la sc√®ne europ√©enne. Un tripl√© qui lui permet de devenir le premier joueur √† franchir la barre mythique des 100 buts (101) en Ligue des champions. Le Portugais en est √† 7 r√©alisations dans cette campagne, √† 4 longueurs de Lionel Messi. Mais paradoxalement, ce n’est pas la prestation de CR7 qu’on retiendra en premier lieu ce soir. Monstrueux sur son flanc gauche, Marcelo a illumin√© Bernabeu par sa puissance, ses perc√©es, son volume de jeu et ses dribbles d√©routants. Il est √† l’heure actuelle sans doute le meilleur arri√®re gauche au monde. A noter: l’excellente performance aussi de Carvajal, l’autre back madril√®ne.

3. Le Real, grand favori

Laur√©at de deux des trois derni√®res √©ditions et tenant du titre, le Real Madrid semble bien parti pour se succ√©der √† lui-m√™me au palmar√®s de la C1. Jamais une √©quipe n’est parvenue √† remporter la Ligue des champions deux fois d’affil√©e depuis son existence en 1993. S’il reste encore plusieurs obstacles √† passer, l’√©quipe de Zin√©dine Zidane en a sans aucun doute les moyens et se profile comme le grand favori de l’√©preuve. Pour la septi√®me ann√©e cons√©cutive, elle se qualifie pour les demi-finales de la plus prestigieuse des comp√©titions europ√©ennes. Une r√©gularit√©, qui, quoi qu’on en dise, force le respect.

18/04/17 – 23h17