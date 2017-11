Aidé par la modestie et l’altruisme qui le caractérisent, le Ministre des Sports Housseini Amion Guindo a ravi la vedette à ses autres collègues d’Afrique en rapportant le prix de meilleur promoteur africain des sports. Attendu à Casa comme étant l’attraction de l’année, le Ministre Guindo a été empêché pour raison de calendrier. Malgré tout, de mémoire des initiateurs de ce prix, jamais un lauréat n’avait fait autant l’unanimité.

Dans les coulisses, M. Koffi président de la Fondation 225 confiait à un de ses proches : «jamais une absence ne m’avait fait autant mal que celle du ministre des sports du Mali, je voulais le rencontrer pour le remercier au nom de la société civile africaine».

En attendant une cérémonie spéciale pour magnifier le travail sans contrepartie d’un homme pour son pays, son trophée de meilleur promoteur africain des sports a été remis au chef de cabinet, Youssouf Singaré, représentant le Ministre des sports à Casa. C’était lors d’une cérémonie riche en couleur à l’hôtel Oum Palace de la ville.

Les personnes qui ont été distinguées à l’occasion de la dixième édition du Prix Africain du Développement (PADEV) ont été choisies à l’issue d’un sondage fait par un cabinet indépendant. Chaque récipiendaire du prix a excellé dans son domaine. «Nous avons un comité de sondage, ils font le tri après une première sélection, après ils nous ressortent les meilleurs des meilleurs que nous magnifions à travers le Prix Africain du Développement (PADEV)», a expliqué M. Koffi Kouadio, le Fondateur de la Fondation 225 lors de son intervention à la cérémonie d’ouverture.

En ce qui concerne le Ministre des Sports du Mali, comme s’il avait eu écho des balivernes qu’on raconte dans certains milieux à Bamako, le président de la fondation 225 a été très clair. Selon lui, rarement un lauréat avait autant dépassé ses autres concurrents dans un secteur. Pour enfoncer le clou, M. Koffi a laissé entendre que l’avenir de la jeunesse malienne et africaine passe par des dirigeants de la trempe du Ministre Guindo. Cet honneur fait au Mali à travers notre compatriote Housseini Amion Guindo a été apprécié à sa juste valeur par la délégation malienne comprenant le chef de cabinet Youssouf Singaré, le chargé de Mission Lamine Diallo et le conseiller spécial du président de la fédération malienne des sports équestres qui est resté après le salon du cheval pour être témoin de cette consécration du ministre des Sports.

Au total, 20 lauréats appelés les bâtisseurs d’Afrique ont été distingués pour leur service de développement en faveur du continent. Après la remise du prix, le message du ministre invitant ses homologues du continent à mettre l’accent sur le sport de masse n’a pas passé inaperçu.

Le forum de partage d’expériences

Avant la cérémonie de remise des satisfécits aux meilleurs cadres et entreprises d’Afrique, élargie aux non Africains investissant sur le continent, un forum d’échanges d’expériences a été organisé dans la salle de conférence de l’hôtel Oum Palace. Il s’agissait pour la fondation 225, organisatrice de l’évènement, de permettre ainsi aux lauréats de partager leurs expériences de la gestion de leur secteur d’activité. L’honneur a été fait au Maroc, le pays hôte, d’ouvrir le bal, et d’expliquer les piliers de la performance des entreprises marocaines, un modèle de réussite sur le continent, faut-il le préciser.

Ainsi, tour à tour, les lauréats des 8 pays du continent, des Emirats Arabes Unis et de l’Allemagne ont partagé la clé de leur succès avec les autres participants. Côté malien, le chef de cabinet en lieu et place du Ministre Guindo a largement comblé les attentes des 20 bâtisseurs et de l’assistance marocaine. Les résultats du Mali pendant les années Guindo au département des sports ont émerveillé l’assistance. La motivation, la transparence, la législation, le financement des activités et la réduction du délai de traitement des dossiers sont les clés du succès du ministre des Sports, selon Youssouf Singaré.

Cellule de communication MS

Communiqué de presse

La jeunesse de la Convergence pour le Développement du Mali (Codem) a appris avec une immense joie la consécration du Ministre des Sports, le samedi 29 octobre 2017 à Casablanca, comme meilleur promoteur des Sports en Afrique.

Cette récompense du mérite qui ne surprend guère, nous offre l’opportunité de féliciter Housseini Amion Guindo, Président de la Codem, pour ses efforts en faveur du développement des disciplines sportives dans notre pays. Ce trophée continental met en exergue les acquis des années de labeur au service du peuple malien. La jeunesse Codem profite de l’occasion pour réitérer son soutien indéfectible au Ministre des sports et à l’ensemble du gouvernement. Aussi, elle remercie la fondation 225 pour cette belle initiative qui participe à la promotion des cadres et entreprises de l’Afrique dans tous les secteurs.

Bamako le 01 Novembre 2017

Le président de la Jeunesse CODEM

Moussa KANTA

Commentaires via Facebook :