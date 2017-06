Comme disait l’autre, le football en crise a pu remporter deux troph√©es continentaux en l’espace de 2 ans et sous le r√®gne de Boubacar Baba Diarra. C’est dire que l’Inspecteur g√©n√©ral de police est, tout simplement, une chance pour le football malien.¬†¬†

Boubacar Baba Diarra vient d’inscrire son nom dans les annales du football malien. L’histoire retiendra d√©sormais qu’il est le premier pr√©sident de la F√©d√©ration malienne de football √† offrir deux troph√©es continentaux dans la m√™me cat√©gorie¬† des Cadets. Cela, malgr√© la crise qui pr√©vaut au sein de la grande famille du football malien. Et pourtant, le Mali attendait avec impatience ce sacre continental depuis l’ind√©pendance.

Apr√®s le sacre en 2015 √† Niamey, au Niger, les Aiglonnets du Mali ont conserv√© leur troph√©e lors de la 12√®me √©dition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de leur cat√©gorie, qui vient de se tenir au Gabon, du 14 au 28 mai. Les poulains de Jonas Komla, qui ne croyaient m√™me pas participer √† cette comp√©tition √† cause de la suspension de la Femafoot par la Fifa, ont finalement surpris beaucoup de gens. Ils ont, tout simplement, fait un parcours exceptionnel. Le bilan est √©loquent : un nul et quatre victoires. Les Aiglonnets occupent la t√™te de la meilleure attaque avec 9 r√©alisations tout comme le Ghana, le finaliste malheureux, et la Guin√©e Conakry class√©e 3√®me.¬† Le Mali a encaiss√© seulement 2 buts comme la Tanzanie. C’est le Ghana qui a remport√© la meilleure d√©fense de la comp√©tition avec 1 but encaiss√©.

Il faut pr√©ciser que 41 buts ont √©t√© marqu√©s lors de cette 12√®me √©dition de la CAN U17. Avec 6 buts, l’attaquant Guin√©en Djibril Fandj√© Tour√© a √©t√© d√©sign√© meilleur buteur, suivi par le capitaine ghan√©en Eric Ayiah avec 5 buts. Notre compatriote Hadji Dram√© (il est le fils de l’entra√ģneur Djibril Dram√©) a 3 r√©alisations. Tandis que son co√©quipier, Lassana N’Diaye, a 2 buts. Le capitaine Mohamed Camara, S√©m√© Camara, Ibrahim Kane, Mamadou Samak√© ont chacun inscrit 1 but.

En plus du troph√©e continental,¬† le d√©fenseur Abdoulaye Diaby a √©t√© d√©sign√© meilleur joueur de la CAN. D’autres joueurs comme le gardien de but, Youssouf Ko√Įta (ASB), le milieu de terrain Abdoul Salam Jiddou et le jeune attaquant Lassana N’Diaye ont √©t√© d√©sign√©s chacun √† son tour, l’homme du match, au fil de la comp√©tition.

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† A.B. HA√ŹDARA

 

Le Mali, le Ghana, la Guinée Conakry et le Niger qualifiés pour la Coupe du monde en Inde 

Apr√®s Le Chili en 2015, les Aiglonnets du Mali seront au rendez-vous de la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans dont la phase finale aura du 6 au 28 octobre prochain en Inde. Ce sera la deuxi√®me participation du Mali dans cette comp√©tition des jeunes o√Ļ il a √©t√© class√© 2√®me.¬† En plus du Mali, le Ghana (2√®me) la Guin√©e Conakry (3√®me) et le Niger (4√®me) sont √©galement qualifi√©s.

En principe, le tirage au sort de la Coupe du monde U-17 aura lieu en juillet prochain, en Inde. Pour¬† ce faire, le pr√©sident de la Commission des Jeunes de la Femafoot, S√©kou Massir√© Sylla et l’entra√ģneur Jonas Komla, sont invit√©s par la Fifa afin de prendre part √† cette c√©r√©monie.

A.B. H

 

Le DTN  Mohamed Magassouba :

Un appui technique formidable pour les Aiglonnets

Le directeur technique national, Mohamed Magassouba, m√©rite bel et bien une mention sp√©ciale, apr√®s le sacre des Aiglonnets √† cette CAN U17. Selon nos informations, il a √©t√© vraiment d’un grand apport pour le parcours exceptionnel de nos Cadets. En d’autres termes, il a √©t√© d’un appui technique formidable pour √©pauler cette jeune formation. Apr√®s le premier match tr√®s difficile face √† la Tanzanie (0 but partout) il a fallu faire appel √† ce technicien tr√®s exp√©riment√© dans le domaine du football des jeunes pour √©pauler le staff technique. Comme disait l’un des responsables de la F√©d√©ration malienne de football : “Magassouba a eu une excellente lecture de jeu. Il a vraiment aid√© Jonas et son staff. Il supervisait chaque match de nos adversaires avant une s√©ance de projection en vid√©o avec toute l’√©quipe. Dieu merci, l’entra√ģneur a toujours respect√© ses recommandations. Et les jeunes ont appliqu√© √† la lettre les conseils de leur entra√ģneur. Je pense aussi que Mohamed Magassouba √©tait dans son r√īle en tant que directeur technique national”.

A.B. HA√ŹDARA

 

Sacre  des cadets à la  CAN de leur catégorie :

Monsieur le Premier ministre, l’honneur vous revient !

Les Aiglonnets du Mali ont remport√© pour la deuxi√®me fois cons√©cutive la CAN de leur cat√©gorie. Pourtant le doute planait sur leur participation, suite √† la suspension du Mali par la Fifa. Heureusement que le sens √©lev√© de responsabilit√©, et d’homme d’Etat du premier ministre Abdoulaye I. Ma√Įga a pr√©valu sur le d√©samour de certains vis-√†-vis du Comit√© ex√©cutif de la F√©d√©ration malienne de football. Aujourd’hui l’honneur de ce sacre revient √† Abdoulaye I. Ma√Įga.¬†

Nous ne cesserons jamais de dire que la crise du football malien a pris fin gr√Ęce √† l’intervention du premier ministre Abdoulaye Idrissa Ma√Įga. D√®s sa nomination, il s’est attaqu√© aux d√©fis qui l’attendaient. En faisant √©conomie des autres crises, nous parlons du football. Avec l’ultimatum¬† de la Conf√©d√©ration africaine de football (Caf), suite √† la suspension du Mali par la Fifa, le doute planait sur la participation des cadets maliens, √† la CAN de leur cat√©gorie. Le premier ministre en homme d’Etat a confi√© le dossier √† deux ministres (Abdoul Karim Konat√© dit Emp√© et Amadou Ko√Įta), avec comme instruction de tout faire afin que les Aiglonnets ne soient pas √©limin√©s.¬† Avec ses directives les deux jeunes ministres ont r√©ussi l√† o√Ļ leur homologue des Sports a √©chou√©. Les protagonistes sont revenus √† la table de n√©gociations, et un protocole d’accord a pu √™tre sign√©, le 27 avril dernier. La Fifa est revenue sur sa d√©cision, les Aiglonnets ont particip√© √† la CAN, les r√©sultats sont l√†. Ils ont remport√© la Coupe d’Afrique des Nations¬† le dimanche 28 mai 2017 au Stade de l’Amiti√© de Libreville, au Gabon,¬† √† 19h 18 mn, face √† une nation de football, le Ghana.

Aujourd’hui, le m√©rite revient au Premier ministre Abdoulaye Idrissa Ma√Įga, pour son sens √©lev√© de responsabilit√©. Heureusement qu’il a √©t√© nomm√© au bon moment. Sans sa clairvoyance, les Aiglonnets auraient manqu√© le rendez-vous de l’honneur. Une fois de plus, merci Monsieur le Premier ministre.

En soulevant le troph√©e, le capitaine des cadets a lanc√© un message fort √† l’opinion. Il a invit√© le pr√©sident de la Femafoot, Boubacar Baba Diarra, √† s’approcher pour l’aider √† soulever le troph√©e. Comme pour dire, nous sommes √† ce niveau gr√Ęce √† vous.¬†¬† Ce sacre de nos cadets est un deuxi√®me revers pour le ministre des Sports, Housseyni Amion Guindo. Pour avoir dissout la Femafoot, il n’√©tait pas dans une bonne logique par rapport √† l’int√©r√™t du football malien. La suite des √©v√©nements a d√©montr√© qu’il en voulait plus au pr√©sident de la F√©d√©ration, et non la recherche d’une solution √† la crise. Pour preuve, pourquoi apr√®s la signature du protocole il fait une sortie m√©diatique pour dire que Baba n’a pas gagn√©. Qu’il sera flanqu√© de deux secr√©taires g√©n√©raux issus de son ancien Comit√© de normalisation, qu’au bout de 45 jours (12 juin prochain) il quittera au profit d’un Conor, √† la suite d’une Assembl√©e G√©n√©rale extraordinaire. Mais h√©las ! Le¬† r√™ve du ministre s’est transform√© en¬† cauchemar. La Fifa a dit niet √† la mise en place d’un Conor. Entre temps, les Cadets remportent la CAN gr√Ęce √† la carrure d’un homme d’Etat, le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Ma√Įga.

Maintenant que la Fifa a clarifi√© les choses pour ce qui concerne l’installation d’un Comit√© de normalisation (Conor), le ministre Housseini¬† Amion Guindo en vertu de la souverainet√© de l’Etat, va-t-il encore dissoudre la Femafoot ?¬† Et l’opinion nationale sera l√† pour r√©pliquer.

La Fifa n’a jamais recul√©, et ne reculera pas devant un Etat. ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†A.B. HA√ŹDARA

Habib Sylla offre 4 millions FCFA aux Aiglonnets du Mali

Comme √† l’accoutum√©e, la communaut√© malienne r√©sidant au Gabon a beaucoup contribu√© pour le sacre final des Aiglonnets. Le pr√©sident du Haut conseil des Maliens de l’Ext√©rieur, Habib Sylla, tout comme Tidiane Niang, √©taient au fur et au moulin afin de mobiliser les Maliens du Gabon pour soutenir les poulains de Jonas Komla. Ce qui explique la grande mobilisation de la communaut√© malienne lors de la finale au Stade de l’Amiti√© de Libreville, le dimanche 28 mai dernier.

Tr√®s heureux de cette brillante victoire, Habib Sylla n’a pas h√©sit√© √† mettre la main √† la poche. Juste apr√®s la finale, Il a remis 4 millions Fcfa au capitaine Mohamed Camara √† l’h√ītel. Cela, en guise de r√©compense. Auparavant, il avait offert une enveloppe de 2 millions Fcfa au d√©but de la comp√©tition. Histoire de les encourager.¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†A.B. HA√ŹDARA