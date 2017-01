Les turpitudes, dont Yéli Sissoko est coutumier, sont en passe de le rattraper avec les malversations financières dont il s’est rendu coupable, avec le transfert à l’Espérance de Tunis de Siaka DIARRA, le capitaine des Aiglons coachés par Fagnéry DIARRA.

L’affaire crée aujourd’hui un vrai scandale dans le landernau du Sport Roi. En effet, Siaka DIARRA, ancien joueur du Stade malien de Bamako, avait été transféré au Djoliba AC, courant saison dernière. Qu’à cela ne tienne, il s’agissait d’un mercato courant dans le football malien, sauf que dans le cas du capitaine des Aigles juniors, le transfert était assorti d’une condition spécifique. Une des clauses du contrat stipulait qu’en cas de transfert du joueur du Djoliba AC pour un club de l’extérieur, en l’occurrence comme c’est le cas à l’Espérance de Tunis, 20% du montant du transfert devrait revenir au Stade malien, club d’origine et surtout club formateur du joueur.

Un contrat de 70.000 euros

Jusqu’ici, rien que de très normal. Le Djoliba AC, sous la plume de son financier, Yéli SISSOKO, a bien vendu son joueur pour le montant respectable de 70.000 euros, soit environ 45,962 millions Fcfa. Selon les clauses contractuelles entre le Stade malien et le Djoliba AC, 20% des 70.000 euros, soit 14.000 euros (9 millions Fcfa environs) devraient tomber dans l’escarcelle des Blancs de Bamako qui avaient formé le joueur.

Mais quelle n’a été la surprise des dirigeants stadistes quand Yéli leur a fait parvenir la somme de… 3 millions Fcfa, présentés comme les 20% initialement convenus, lors du transfert du joueur du Stade malien de Bamako vers le Djoliba AC.

Or, il se trouve par ailleurs que le montant réel de la vente du joueur, c’est-à-dire 70.000 euros, figuraient dans les documents signés de la main même de Yéli SISSOKO et qu’il avait lui-même envoyés aux responsables du Stade malien. Une différence de taille entre le montant annoncé et celui reçu qui n’a pas manqué d’estomaquer les dirigeants stadistes ! Qui s’en sont formalisés auprès du Djoliba AC flairant une arnaque, obligeant Yéli à dépêcher auprès d’eux certains responsables djolibistes, lesquels sont à leur tour tombés des nues après avoir appris auprès de leurs homologues stadistes les montants réels en cause et dont ils avaient visiblement été tenus en ignorance par Yéli SISSOKO. D’où une affaire dans l’affaire !

Coincé, Yéli s’est défaussé sur l’agent du joueur, le Togolais M.RHODES, accusant ce dernier de n’avoir pas honoré ses engagements financiers vis-à-vis du joueur et du Djoliba. Pour ceux qui connaissent la rigueur professionnelle de agent, d’ailleurs un habitué du milieu des transferts et qui dispose de plusieurs joueurs maliens dans son portefeuille, la pilule est dure à avaler qui ni dirigeants stadistes encore moins djolibistes n’ont pu ingurgiter. D’autant plus qu’il apparaît dans les bases de données de la FIFA, le fameux TMS confidentiel et où figurent les transferts et leurs conditions, il est bien spécifié que le joueur malien Siaka DIARRA, a bel et bien été transféré du Djoliba AC de Bamako vers l’Espérance de Tunis pour un montant de 70.000 euros.

Le voleur qui crie au voleur !

Cette énième malversation financière, en réalité une escroquerie de plus de Yéli n’est qu’un épisode de plus dans la saga des turpitudes dont ce dernier s’est tout temps rendu coupable. De fait, la réalité est que l’éjection de Yéli SISSOKO du Comité Exécutif de la FEMAFOOT, puis sa révocation sont consécutive aux nombreux délits financiers auxquels il s’adonne.

Les enquêteurs du Commissariat du 5ème arrondissement de Bamako en savent quelque chose. En effet, Yéli y avait été auditionné pour fabrication de billets parallèles qu’il comptait écouler aux entrées des stades. Et les preuves de ses aveux existent dans lesquels il explique en avoir versé les produits dans les comptes de la Fédération. Mais après investigations, il s’est avéré qu’il n’en existait aucune trace dans les comptes de la FEMAFOOT, quand il en avait pourtant reconnu les faits. Yéli SISSOKO n’a dû d’échapper aux poursuites judiciaires engagées qu’à la faveur de l’intervention de Cheickna TRAORE, plus connu sous le surnom de Kolo National qui s’est employé à lui éviter l’opprobre d’un emprisonnement. Une intervention de plus… Quand on aurait dû laisser la justice suivre son cours. Comme dans l’affaire de la CANEF !

Une correspondance particulière de Anthelme DEMBELE