Le samedi 03 décembre, ce fut l’apothéose au stade Amary Daou de Ségou avec la finale de la coupe IBK première édition. L’évènement a mobilisé les ministres Kassoum DENON de l’Agriculture Parrain de la coupe, Idrissa MAIGA de la défense et Boubou CISSE de l’Economie et de Finance. Ont aussi répondu présents les collectifs des députés élus à Ségou, les responsables politiques et administratifs régionaux, les supporters et une masse compacte d’amateurs du ballon rond. Après les cérémoniales d’ouverture marquée par les interventions du Présent du comité d’organisation Madani KIDA, du Parrain DENON et du président de la séance M.Boubacar TOURE représentant le chef de l’Etat, la confrontation a opposé l’équipe du quartier Angoulème à celle de Bananissabakoro. Pendant 90 minutes les jeunes ont tenu en haleine les spectateurs sans concrétiser le moindre but. Il a fallu ainsi recourir à la séance du tir au but pour les départager. L’équipe du quartier Angoulème a eu le dessus en marquant 3 tirs contre 2 de Bananissabakoro.

Lancée le 4 octobre, cette première édition de la coupe du Président de la République a mis aux prises 20 équipes de masse réparties entre les communes de Markala, Sakoiba, Sébougou, Pelengana et Ségou. Au total 21 matchs ont été disputés pendant les 60 jours. La commission d’organisation présidée par Madani SISSOKO KIDA a réussi un coup de maitre par la mobilisation autour de l’objectif. Au delà des kits délivrés à toutes les équipes participantes, six prix ont été remis. Il s’agit des prix meilleur gardien, meilleur joueur de la compétition et meilleur joueur du match d’une valeur de 25000 franc chacun, le troisième prix de 100000, du second de 400000 et le gros lot de 1 million. Le moins qu’on puisse dire, la coupe a comblé les attentes et la commission d’organisation ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin.

Bouba