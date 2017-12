Le jeune attaquant malien, Sékou Koïta (18 ans) s’est engagé ce mardi avec le club autrichien de Red Salzburg pour les 5 prochaines saisons.

Décidemment le Red Salzburg à un penchant fort pour les joueurs maliens. Après les deux internationaux Aigles, Diadié Samassékou et Amadou Haidara qui font son bonheur ces deux dernières saisons, le club autrichien vient d’enrôler une autre pépite malienne du nom de Sékou Koïta.

Présent à Salzbourg depuis plusieurs mois, le champion d’Afrique et vice-champion du monde cadet 2015 n’attendait que ses 18 ans (Il a fêté son anniversaire le 28 novembre dernier) pour parapher son tout premier contrat professionnel. C’est désormais chose faite pour le désormais ancien joueur de l’USC Kita (D1 malienne) qui s’est engagé ce mardi 12 décembre 2017 avec le club autrichien pour les 5 prochaines saisons soit jusqu’en 2022. L’information a été donnée ce matin par le club sur son compte Twitter : « Welcome to Salzburg Sekou Koita! Contract signed until June 30th 2022. ServusInSalzburg RBS»

Par footmali.com

Commentaires via Facebook :