Le sélectionneur national des aigles, le français Alain Giresse a animé le mardi 08 août une conférence de presse au siège de la Femafoot. Objectif : La liste des Aigles, échanger avec la presse sur la situation des Aigles.

Le sélectionneur national des Aigles, le français Alain Giresse a fait le point sur l’évolution des footballeurs expatriés maliens. Cela, quelques jours après la reprise de certains championnats européens dont la France. « C’est la reprise des championnats européens mais aussi c’est la période des transferts chez certains internationaux du Mali. D’autres n’ont pas changé de club et plusieurs autres commencent à paraître avec leur club. Il y en a qui ne sont pas dans de bonnes situations », a expliqué l’ancien international tricolore. La liste de la double confrontation entre le Mali et le Maroc sera publiée la fin de la semaine prochaine. Cette double confrontation entre dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde Russie 2018 prévue pour le 1er et 5e septembre prochain. La 3e journée est prévue au Maroc et la 4e au stade du 26 mars à partir de 19 heures. A noter qu’après deux journées, le Mali occupe la dernière place du classement avec 1 point.

Abdrahamane Sissoko