Joint par nos soins, l’un des membres du Comité de suivi du protocole d’accord signé le 27 avril dernier pour une sortie de crise au sein de la grande famille du football malien a été très catégorique : “Il n’a jamais été question que le secrétaire général de la Fédération malienne de football et son adjoint soient du Comité de normalisation. Lorsque le problème s’est posé lors des négociations, le Président Boubacar Baba Diarra n’a jamais accepté. C’est pour vous dire qu’il a le plein pouvoir de nommer qui il veut. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Donc, ce problème est un faux débat. Il faut que les gens évitent désormais de faire de l’intoxication. Dire que les décisions de nominations du secrétaire général et son adjoint par Boubacar Baba Diarra ont été annulées, c’est archi-faux”. Avant de préciser : “Jusqu’à présent, Boubacar Baba Diarra est en train de respecter strictement le protocole d’accord. Et nous sommes très fiers de cela”. En tout cas, depuis mercredi dernier, Ségui Kanté, administrateur civil de son état, est nommé secrétaire général de la Fédération malienne de football en lieu et place de Yacouba Sidiki Traoré. Il a comme adjoint Ibrahim Sangaré nommé à la place de Mamadou Diallo.

A.B. HAÏDARA