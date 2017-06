Oui, vous pouvez rester en pleine santé pendant le Ramadan !

Par Sunny Shaper (Expert Beauté et Santé, QNET)

Pour un non-musulman, le Ramadan pourrait sembler un moment propice à la “détox”. Je me souviens d’un de mes amis qui me dit une fois que le Ramadan était la période idéale pour perdre du poids. Cela me semblait vraiment étrange !

Si c’est le moment idéal pour cesser de manger des aliments mauvais pour la santé ou d’arrêter de fumer, le Ramadan est beaucoup plus qu’une période pour “perdre du poids”. C’est un moment pour la discipline, l’abstinence, et par dessus tout une opportunité d’apprendre à être humble et regarder le monde avec des yeux nouveaux.

Du fait de la fatigue physique, on pense souvent que faire du sport pendant le Ramadan est une aberration, mais je pense que s’il est fait correctement, il peut au contraire faire des merveilles !

Comment faire du sport lorsqu’on jeûne ?

Quand s’entraîner ?

Avant le lever du soleil – si les heures de sommeil aléatoires ne vous perturbent pas plus que cela pendant le Ramadan, c’est le moment idéal. Cela implique de s’entraîner à 3 heures du matin. De cette façon, vous pouvez boire des boissons énergétiques et vous assurer les apports nécessaires en protéines pendant votre séance…mais tout doit être fini au plus tard à 5h du matin ! Une heure avant la rupture du jeûne, vers 17h30. C’est une bonne heure pour une séance de faible intensité, étant donné que vous n’aurez pas beaucoup d’énergie. C’est important de vous rappeler que votre organisme est propice à la déshydratation à ce moment là, donc faites attention à boire beaucoup d’eau au moment de la rupture du jeûne. Egalement, assurez-vous de manger beaucoup de fruits pour un apport nutritif essentiel à la récupération de votre corps après le jeûne. Des boissons riches en fibres pourront également vous aider à maintenir une bonne santé intestinale. Après les prières de Taraweeh – cette période d’entraînement vous donnera le temps de digérer votre repas du soir, et vous pourrez beaucoup vous hydrater à ce moment-là. Cependant, le fait de choisir ce moment vous conduira sans doute à faire votre sport seul, peu de gens aimant s’entraîner à ce moment là.

C’est dans la tête !

S’entraîner quand on jeûne est une question de mentalité. Il faut que vous écoutiez votre corps, et que vous sachiez si le fait de vous entraîner vous fait du bien. Si le fait de jeûner est très dur pour vous, vous pouvez toujours arrêter de faire du sport pendant un mois…et reprendre après !

D’autres conseils…

Entraînez-vous peu, mais efficacement.

Buvez beaucoup d’eau pendant la nuit.

Ne continuez pas à vous entraîner si vous vous sentez nauséeux.

Ne vous exercez pas immédiatement après avoir mangé, attendez au moins 4 heures, le temps d’une bonne digestion.

Consommez des boissons et des fruits riches en fibres afin de conserver une bonne santé intestinale.

Une fois, j’ai dit à un de mes amis que le “Ramadan rimait avec discipline et mise en retrait de son ego. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il est indispensable de s’entraîner pendant cette période.”

Enfin, ce mois sacré doit rimer avec réflexion et apaisement : c’est une chance en or pour vaincre les choses qui vous ont fait souffrir ou lutter pendant cette année.

Renforcez vos croyances, surveillez votre poids, et restez en bonne santé !

À propos de QNET :

QNET est une entreprise de vente directe leader sur le marché asiatique qui offre une large gamme de produits améliorant la qualité de la vie. Ces produits sont proposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays à travers sa plateforme de commerce électronique propriétaire. L’entreprise dispose également d’environ 25 bureaux et agences dans le monde entier et de plus de 50 revendeurs, en sus des établissements ou franchisés locaux présents dans un certain nombre de pays.

Etablie à Hong-Kong en 1998, QNET est membre de l’Association de Vente Directe de Malaisie, de Singapour, des Philippines et d’Indonésie. QNET fait également partie, entre autres, de l’Association des Produits Alimentaires de Santé et de l’Association de l’Industrie des Compléments de Santé de Singapour.

QNET est un sponsor sportif de premier plan dans le monde entier, dans les domaines du football, du badminton et d’autres sports. QNET exprime ainsi sa conviction que la volonté, la passion et le travail d’équipe sont des qualités qu’elle partage avec le monde du sport. QNET a récemment conclu un nouvel accord de partenariat de trois ans avec le club de football de Manchester City, en qualité de partenaire officiel de vente directe.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Web QNET sur www.qnet.fr

Contact presse :

Hélène Calas – Blue Lions CIV – helene@bluelions.com – +225 79 04 12 25