Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA a reçu le jeudi 20 avril 2017 les représentants d’acteurs du football qui avaient initié une manifestation dans la matinée pour réclamer la fin de la suspension de la fédération malienne de football.

Le chef de la délégation a expliqué au Chef du Gouvernement l’esprit qui a prévalu à leur activité qu’ils ont voulue pacifique. Il s’agissait d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur les effets induits de la suspension sur la vie des acteurs que sont les footballeurs, les entraineurs, les administrateurs et assimilés. Ils sont venus surtout lui remettre une lettre lui demandant un geste d’espoir afin que le football reprenne dans tout le pays.

En réponse le Premier ministre a félicité la délégation pour l’esprit pacifique qui a entouré leur manifestation, ce qui dénote du sens de la responsabilité civique attendue de tout citoyen malien. Il s’est dit sensible à leur démarche. Le Chef du Gouvernement leur a rappelé que la décision ministérielle a été prise en toute responsabilité et par conséquent que toute la suite de la gestion de cette affaire mérite de la patience et du respect de toutes les dispositions légales. Il leur a assuré que leur lettre est en de bonnes mains et leur a demandé de garder espoir pour la suite.

Le Gouvernement, comme l’a instruit le Chef de l’Etat, restera à l’écoute permanente des populations et donc du mouvement sportif national dans toutes ses composantes, a conclu le Premier ministre.