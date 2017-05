Dans une interview exclusive accordĂ©e Ă notre rĂ©daction, le ministre des Sports, Housseini Guindo dit “Poulo” revient sur les circonstances qui l’ont conduit Ă dissoudre le bureau de la FĂ©dĂ©ration malienne de football, les contours de l’accord de sortie de crise signĂ© et sa propre participation Ă la mouvance prĂ©sidentielle…

Pourquoi aviez-vous dissous le bureau de la FEMAFOOT dirigé par Boubacar Baba Diarra?

La crise au sein de la FEMAFOOT a dĂ©butĂ© en 2013, suite au renouvellement du bureau exĂ©cutif Ă Mopti. Des mĂ©sententes ont plongĂ© le bureau dans une crise qui a durĂ© presque quatre ans. Tout le Mali a tentĂ© une mĂ©diation en vain: le prĂ©sident de la RĂ©publique Ibrahim Boubacar KĂ©ita; Dioncounda TraorĂ©, ancien chef de l’Etat; Issiaka SidibĂ©, le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale; les leaders religieux Ousmane Cherif Madani Haidara, Mahmoud Dicko et le ChĂ©rif de Nioro; les familles fondatrices de Bamako, le ComitĂ© Olympique qui regroupe 32 associations sportives, les personnes âgĂ©es, etc. Toutes ces personnalitĂ©s ont tentĂ© de faire la paix entre les deux tendances rivales qui se combattaient au sein du bureau de la FEMAFOOT. Toutes ces mĂ©diations ont Ă©chouĂ©.

Face Ă cette situation de blocage, le ministre des Sports que je suis, garant du bon fonctionnement du sport national, n’avait d’autre choix que de dissoudre le bureau fĂ©dĂ©ral. Il ne fallait pas permettre que dans un contexte de crise, un nouveau bureau soit mis en place car il aurait Ă©tĂ© Ă©galement contestĂ© et la crise se serait poursuivie au moins jusqu’en 2021. Plusieurs cadres de la FEMAFOOT Ă©taient en effet suspendus Ă vie, d’autres pour 20 ou 30 ans : ils auraient Ă©tĂ© exclus des Ă©lections prĂ©vues pour fin 2017 et auraient continuĂ© Ă contester le bureau sorti de ces Ă©lections. La crise avait conduit Ă la formation de bureaux parallèles. La crise s’Ă©tait mĂŞme dĂ©localisĂ©e au niveau des ligues : SĂ©gou avait eu deux ligues,  Bamako aussi.

En dissolvant le bureau fĂ©dĂ©ral, mon but Ă©tait de donner au pays les moyens de rĂ©soudre Ă l’interne la crise de la FEMAFOOT.Je savais que la FIFA suspendrait la FEMAFOOT suite Ă ma dĂ©cision.

Un accord de sortie de crise a été signé le 27 avril: dans quelles circonstances ?

Avec le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, nous avons rencontrĂ© toutes les parties. Le Premier Ministre, après m’avoir consultĂ©, a dĂ©signĂ© une Ă©quipe de mĂ©diation composĂ©e du Ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement, Abdel Karim KonatĂ©; du ministre de la Jeunesse, Amadou Koita; du directeur national des Sports qui me reprĂ©sentait; du prĂ©sident du ComitĂ© de normalisation du football que j’avais nommĂ©, et d’autres personnalitĂ©s.

L’Ă©quipe de mĂ©diation a rĂ©uni les deux camps rivaux pendant deux jours. Les discussions ont abouti Ă un accord.

Cet accord n’est-il pas un dĂ©saveu de votre dĂ©cision de dissoudre le bureau de la FEMAFOOT ?

Au contraire, c’est ma dĂ©cision qui a permis l’accord de règlement de la crise. Elle a permis aux deux parties de se mettre autour de la table pour discuter, ce qui n’avait pas Ă©tĂ© possible avant la dissolution du bureau. L’Ă©quipe de mĂ©diation dĂ©signĂ©e par le Premier ministre n’est pas plus respectable que le prĂ©sident de la RĂ©publique ou les autres personnalitĂ©s qui, auparavant, avaient tentĂ© sans succès une mĂ©diation. Si la mĂ©diation a abouti cette fois-ci, c’est parce qu’elle intervenait après que le bureau fĂ©dĂ©ral avait Ă©tĂ© mis en position de faiblesse suite Ă sa dissolution. Et dès lors qu’il y a eu accord entre les parties en conflit, je ne pouvais que revenir sur ma dĂ©cision. Je n’avais aucune raison de maintenir des sanctions qui pouvaient empĂŞcher nos jeunes de participer Ă la Coupe d’Afrique.

Quel est le contenu de l’accord ?

L’accord rĂ©pond Ă tout ce qu’on avait demandĂ© auparavant. Les parties signataires se sont engagĂ©es Ă lever toutes les sanctions liĂ©es Ă la crise; Ă suspendre toutes les actions judiciaires tant au plan nation qu’international. En plus, le bureau dirigĂ© par Boubacar Diarra s’est engagĂ© Ă s’auto-dissoudre au plus tard le 12 juin 2017 pour que soit mis en place un ComitĂ© de normalisation sous la supervision de la FIFA. La prĂ©sence de la FIFA a pour but de constater l’auto-dissolution du bureau fĂ©dĂ©ral et de donner une reconnaissance internationale au ComitĂ© de normalisation.

En outre, les parties ont proposé au gouvernement du Mali :

– l’annulation des dĂ©cisions numĂ©ro 001 1/MS-SG du 8 Mars 2017 portant dissolution du ComitĂ©Â exĂ©cutif de la FEMAFOOT et numĂ©ro 0012/MS-SG du 11 Mars 2017 portant mise en place d’un ComitĂ© provisoire ;

– l’indemnisation du “Djoliba AC” et des “Onze CrĂ©ateurs” de NiarĂ©la en raison de leur disqualification suite Ă la dĂ©cision de suspension prise par la FIFA contre la FEMAFOOT.

L’accord prĂ©voit enfin le maintien dans le bureau dirigĂ© par Boubacar Baba Diarra du vice-prĂ©sident et du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du ComitĂ© de normalisation que j’avais dĂ©signĂ©s.

Avez-vous des garanties que Boubacar Baba Diarra respectera le protocole d’accord ?

La meilleure garantie d’exĂ©cution du protocole d’accord, c’est le peuple malien lui-mĂŞme. Boubacar Baba Diarra a signĂ© l’accord librement et devant tout le peuple. Le Premier ministre est garant de l’accord.De surcroĂ®t, ce mardi, les protagonistes de l’accord seront reçues par le prĂ©sident de la RĂ©publique. Y a-t-il de garanties plus sĂ»res que celles du prĂ©sident de la RĂ©publique, du chef du gouvernement et du peuple malien ?

Que rĂ©pondez-vous Ă ceux qui pensent qu’en remettant Boubacar Baba Diarra Ă sa place, le gouvernement vous a trahi ?

Je ne pense pas avoir Ă©tĂ© trahi par le gouvernement. Le Premier ministre a engagĂ© tout le gouvernement après m’avoir rĂ©gulièrement consultĂ©.

N’avez-vous pas perdu la face devant Boubacar Diarra qui revient Ă la tĂŞte de la FEMAFOOT ?

Je ne le crois pas. Boubacar Diarra avait chassĂ© des personnes du bureau fĂ©dĂ©ral. Ces personnes s’Ă©taient tournĂ©es vers le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui avait dĂ©clarĂ© leur suspension nulle. MalgrĂ© cette dĂ©cision du TAS, Diarra avait maintenu la suspension. Lorsqu’on se permet de violer les lois, l’Etat a le devoir de vous rappeler Ă l’ordre. En tant que ministre des Sports, garant de l’application des textes dans ce secteur, je me devais d’agir. En dehors de cela, il n’ya aucun problème entre moi et Boubacar Diarra.

Vous parlez du retour de Boubacar Baba Diarra comme d’une victoire de l’intĂ©ressĂ©. Est-ce vraiment une victoire ? Je ne le crois pas. En effet, Diarra revient mais pour lever toutes les suspensions qu’il avait dĂ©cidĂ©es. Diarra revient mais pour traiter avec ceux-lĂ mĂŞme qu’il avait chassĂ©s. Diarra revient mais pour seulement 45 jours. Diarra revient mais pour procĂ©der, avant le 12 juin, Ă l’auto-dissolution de son propre bureau et passer le pouvoir Ă un comitĂ© de normalisation qui organisera les futures Ă©lections. Et en attendant que ce ComitĂ© voie le jour, Diarra est flanquĂ© d’un secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral issu du bureau provisoire que j’avais installĂ©. Ce secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral remplace Yacouba Djan auquel Diarra tenait absolument. Est-ce vraiment lĂ une victoire de Boubacar Baba Diarra?

Comment expliquer votre maintien dans le gouvernement malgrĂ© la crise, quand on sait que d’autres ministères secouĂ©s par des grèves ont perdu leurs titulaires?

Je laisse cette appréciation à celui qui a formé le gouvernement.

La crise de la FEMAFOOT ne vous a-t-elle pas affaibli politiquement ?

Non, je ne le pense pas. La crise sportive dont nous sortons est la plus grave qu’un gouvernement ait affrontĂ©e depuis 1960 car elle avait des implications dans tous les domaines. J’ai pris une dĂ©cision qui, certes, aurait pu m’affaiblir, mais je prĂ©fère toujours prendre une mauvaise dĂ©cision que de ne pas dĂ©cider. La crise m’a remis en selle car la solution est venue de la dissolution que j’ai prononcĂ©e.

Comment sera géré le cas de du sélectionneur national, Alain Giresse ?

Alain Giresse a Ă©tĂ© recrutĂ© par le bureau de la FEMAFOOT sur la base d’un contrat d’objectifs. Ces objectifs consistaient, de la part de Giresse, Ă qualifier le Mali Ă la coupe d’Afrique et Ă la Coupe du Monde de football. Mais le contrat en lui-mĂŞme Ă©tait mauvais car il ne chargeait pas Giresse de remporter une coupe. En qualifiant le Mali pour la phase finale de la Coupe d’Afrique 2017, Giresse a rempli une part du contrat. Il restait le second objectif Ă atteindre: qualifier le Mali pour la Coupe du monde. Mais du fait que l’Ă©quipe nationale a Ă©tĂ© Ă©liminĂ©e dès le premier tour de la CAN 2017, le bureau de Boubacar Baba Diarra et le sĂ©lectionneur se sont retrouvĂ©s sous la pression de l’opinion publique. Au lieu d’assumer sa faute (la signature d’un mauvais contrat), le bureau de Diarra a voulu se dĂ©barrasser du sĂ©lectionneur Giresse. Et pour cela, il m’a demandĂ© de verser au sĂ©lectionneur des indemnitĂ©s de dĂ©part de 300 millions de FCFA. J’ai refusĂ© net.

Vous savez, je viens d’un village pauvre. A 7 ans, avec mes deux frères de lait, je devais marcher pieds nus sur des pierres brĂ»lantes pour aller Ă l’Ă©cole distante de plusieurs kilomètres. Il n’y avait pas d’infirmier 80 km Ă la ronde et mes deux frères sont dĂ©cĂ©dĂ©s Ă une semaine d’intervalle sans que je sache Ă ce jour pourquoi. Croyez-vous que je sois capable de payer 300 millions d’argent public Ă une seule personne parce qu’un bureau de la fĂ©dĂ©ration a signĂ© un mauvais contrat ? Je ne le ferai jamais ! Combien de puits, d’Ă©coles et de dispensaires pourrait-on construire avec une telle somme ? J’ai dit au bureau d’assumer sa faute et que l’Etat ne paierait pas pour lui. J’ai soulignĂ© que je m’en tenais au contrat signĂ© entre le bureau et Giresse: si ce dernier n’arrive pas Ă nous qualifier pour la Coupe du monde, il sera remerciĂ© pour avoir manquĂ© son second objectif et l’Etat gardera son argent. Ayant su ma position, des membres du bureau fĂ©dĂ©ral sont allĂ©s raconter que si Giresse gardait son poste, c’Ă©tait parce qu’il Ă©tait “l’homme du ministre”. La vĂ©ritĂ© est autre. Diarra lui-mĂŞme a prĂ©tendu que Giresse devait partir car sa sĂ©curitĂ© ne serait pas garantie au Mali. La vĂ©ritĂ© est autre et je ne comprends pas comment on se permet de jeter le discrĂ©dit sur tout un pays pour masquer les mauvaises clauses d’un contrat.

Quelle est la force actuelle de votre parti, la CODEM, du point de vue des Ă©lus ?

La CODEM, Ă l’issue des Ă©lections communales du 20 novembre 2016, a obtenu 707 conseillers et 38 maires, ce qui nous classe 4ème rang des forces politiques du Mali, derrière le RPM, l’ADEMA et l’URD. Nous sommes la 3ème force politique de la mouvance prĂ©sidentielle après le RPM et l’ADEMA. Nous avons bĂ©nĂ©ficiĂ©, plus tard, de multiples adhĂ©sions Ă Sikasso, Diago, Bamako et ailleurs. Ces adhĂ©sions ont portĂ© Ă 737 le nombre de nos conseillers communaux. A l’AssemblĂ©e nationale, nous sommes aussi la 4ème force avec 5 dĂ©putĂ©s. Nous ne cessons de progresser puisqu’en 2009, nous n’Ă©tions que le 6ème parti sur l’Ă©chiquier national.

Votre force Ă©lectorale ne se reflète pas dans votre reprĂ©sentation au gouvernement…

Notre congrès qui se tiendra du 13 au 14 mai 2017 tranchera cette question.

Vous n’ĂŞtes que ministre des Sports malgrĂ© votre poids Ă©lectoral…

Contrairement Ă ce que vous insinuez, le sport revĂŞt Ă mes yeux la plus haute importance. C’est par le sport que je suis entrĂ© dans la politique. En 2004, Ă Sikasso, on m’a confiĂ© un club de football (le Stade malien de Sikasso) qui, la mĂŞme annĂ©e, est montĂ©e en première division. C’Ă©tait historique pour la jeunesse de Sikasso car le club, crĂ©Ă© depuis 1963, n’avait jamais rĂ©ussi un tel exploit. Sur ces entrefaites, un dĂ©putĂ© est dĂ©cĂ©dĂ© Ă Sikasso en 2005. J’ai Ă©tĂ© alors dĂ©marchĂ© par le RPM pour ĂŞtre son candidat. Je n’Ă©tais pas militant de ce parti qui n’avait mĂŞme pas de siège local. Lors de cette Ă©lection lĂ©gislative partielle, j’ai battu la candidate de la majoritĂ© prĂ©sidentielle. VoilĂ comment je suis arrivĂ© Ă la politique grâce au sport. Et si la politique m’amène ministère des sports, j’y vois une consĂ©cration.  Donc, le dĂ©partement des sports me convient parfaitement. Une fois Ă ce poste, j’ai revalorisĂ© les primes des joueurs car les rĂ©sultats passent par la motivation. Les rĂ©sultats ont suivi…

Propos recueillis par Abdoulaye Guindo