Malgré un manque de moyens pour accompagner dignement la volonté politique clairement affichée lors des différentes déclarations de politique générale des premiers ministres successifs, le sport est incontestablement de loin la grande satisfaction des 4 premières années du président IBK. Ce mérite revient significativement au ministre des sports pour la quasi-totalité des observateurs. Pour matérialiser cette ambition présidentielle, Housseïni Amion Guindo n’est pas allé avec le dos de la cuillère en toute loyauté et dévouement. En dépit de son poids politique, il a accepté d’honorer IBK à travers ce portefeuille que d’aucuns ont qualifié à l’époque de strapontin et de cadeau empoisonné après l’ablation de la jeunesse. Au delà de sa longévité à ce poste, le Ministre Guindo à travers son bilan pulvérise tous les records dans presque tous les domaines des sports au Mali. En 4 ans, notre pays à travers une trentaine de fédérations sur les 34 a participé à plus de 170 compétitions internationales officielles, glané 396 médailles dont 154 en or, 124 en argent et 118 en bronze, sans les plus récentes.

De mémoire d’observateurs, des temps des présidents Modibo Keita à ATT en passant par Moussa Traoré et Alpha Oumar Konaré, jamais notre pays n’avait été autant prolifique en terme de participation à une compétition internationale et de médailles dans le domaine du sport en espace de 4 ans. Du commissaire Moussa Keita en 1960 au ministre Housseïni Amion Guindo en 2017, les hommes se suivent au département des sports, mais ne se ressemblent pas. Quand la volonté politique et le patriotisme se rencontrent, le résultat ne peut qu’être au rendez-vous comme disait l’autre. Aujourd’hui, le président IBK ne pouvait mieux choisir au ministère des sports s’il faut s’en tenir aux acquis et aux résultats pour apprécier les membres du gouvernement. Déterminé, disponible, ouvert et pragmatique, Housseïni Amion Guindo fait partie des rares ministres des sports à briser tous les protocoles pour satisfaire l’ensemble des acteurs de notre sport, afin d’honorer la confiance du Chef de l’Etat. Son retrait volontaire de la gestion financière du département acté par le Premier Ministre d’alors est un signe qui ne trompe pas.

Plus que jamais, la communion d’action instaurée entre les acteurs du mouvement sportif est entrain de porter ses fruits. Loin d’être le résultat de sa seule personne, le Ministre Guindo admet volontiers la nécessité de la conjugaison des efforts à tous les niveaux. Dans tous les compartiments, en 4 ans notre pays a rattrapé son retard de plusieurs décennies. La clairvoyance et la détermination du Ministre des Sports y sont pour beaucoup.

Grace à un accompagnement constant des différentes fédérations, le sportif malien est beaucoup plus présent sur le théâtre des compétitions internationales. D’un statut de figurant, il est aujourd’hui un candidat sérieux pour les podiums en Afrique et dans le monde.

Les sièges attribués à l’ensemble des fédérations, les subventions allouées et les motivations triplées par le Ministre sont les réelles raisons de ce renouveau de notre sport. Sur les 34 fédérations reconnues par l’Etat, une trentaine en 170 sorties ont participé à des compétitions internationales pendant les quatre premières années du président IBK. Ces joutes ont permis à nos différents représentants de glaner 396 médailles dont 154 en or, 124 en argent et 118 en bronze. Selon les amateurs de statistique, jamais notre pays n’a connu autant de succès sous un mandat. Concernant le nombre de participation aux différentes compétitions, le football se taille la part du lion avec 27 sorties, suivi du Basket avec 19, de l’athlétisme avec 16, du taekwondo avec 12 et de handisport avec 9.

Le record de la bonne étoile du Chef de l’Etat ne se limite pas au nombre de compétitions et de médailles, l’effort financier consenti s’élève à plusieurs milliards de nos francs. Pour les observateurs, à ce niveau aussi, les 4 années d’IBK battent tous les records.

M.D