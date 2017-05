La ligue des sports équestres a organisé, le dimanche 14 mai dernier, au champ hippique de Bamako, la 3ème édition du Grand Prix Sylla Transit. A l’issue duquel, le cheval Seïfy de Cheick Haïdara a remporté le trophée plus une moto Sanili 125 et un lot composé d’un carton de lait, 1 sac de mil et 1 sac du sucre.

Cette 3ème édition du grand prix Sylla transit était présidée par Mohamed Haïdara, président de la Fédération malienne des sports équestres, en présence de Tamba Sylla, représentant du parrain Baseydou Sylla, de Mahamadou N’Diayé, opérateur économique et propriétaire de chevaux et de plusieurs responsables sportifs du pays.

Soixante-quatre chevaux venant des différentes écuries du champ hippique ont pris part à cette troisième édition. 4 courses étaient au programme : 2 courses des petits chevaux, une course de demi-crack et une course des cracks pour les meilleurs chevaux.

La compétition est entamée par la première course des petits chevaux. Cette épreuve a été remportée par le cheval Amdy, suivi du cheval Abdoulah et la troisième place a été remportée par le cheval Bel Ami.

Quant à la deuxième course des petits chevaux, elle a été remportée par le cheval Cobra, suivi du cheval Assa Sira et la troisième place est pour le cheval Sabot d’or. Les trois premiers de ces deux épreuves ont reçu chacun un carton de lait, un sac de 100 Kg de mil et un sac de sucre.

La troisième course de soirée le demi-crack a été remportée par le cheval Zoul Kafar, suivi du cheval Gladys et la troisième place est revenue au cheval Jumelles. Le gagnant de cette épreuve a reçu une moto Djakarata plus 1 carton de lait, un sac de mil et un sac de sucre. Tandis que le deuxième et le troisième ont reçu chacun un carton de lait, un sac de mil et un sac de sucre.

La dernière course de la soirée, celle des cracks réservée aux meilleurs chevaux du champ hippique a été remportée par le cheval Sefy de Cheicknat Haïdara, suivi du cheval Toguna Agro-industrie de Malamine Nantoumé et la troisième place pour le cheval Mansour de Moulaye Idriss Haiïdara. Le premier a eu droit au trophée plus une moto Sanili 125 et un lot composé d’un carton de lait, un sac de mil et un sac du sucre.

Baseydou Sylla et Madoufing N’Diaye distingués

Au cours de la compétition, les membres du club de supporters de l’écurie Baseydou Sylla ont distingué Mahamadou N’Diaye dit Madoufing, opérateur économique et propriétaire de chevaux et le Pdg de Sylla transit, Baseydou Sylla, pour leurs multiples efforts dans le développement de l’hippisme au Mali.

M.TRAORE