Le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, vient de saisir officiellement le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, pour dénoncer la position du directeur national des Sports et de l’Education physique, Ibrahim Fomba, dans l’affaire des ligues régionales de football de Ségou et de Kayes car ces agissements, selon lui, sont de nature à porter un coup fatal au retour définitif de la paix au sein de la grande famille du football malien.

Comme disait l’autre, le règlement des problèmes des ligues régionales de football de Ségou et de Kayes est indispensable avant la tenue de l’Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football prévue pour le 8 octobre prochain. La raison est très simple : ces deux ligues peuvent être déterminantes sur les résultats de ce scrutin. C’est pourquoi, le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, malgré qu’il ne soit pas candidat, veut qu’on règle définitivement cette affaire. Surtout que le directeur national des Sports et de l’Education physique, Ibrahim Fomba, a déjà pris position en ordonnant aux directeurs des stades “Abdoulaye Macoro Sissoko” de Kayes et “Amary Daou” de Ségou de mettre lesdits stades respectivement à la disposition de Cheick Kanté et Mamadou Sow. Alors qu’en réalité, Cheick Kanté est aujourd’hui loin d’être le président de la Ligue de football de Kayes puisqu’il est sous le coup d’une suspension de 3 ans infligée par sa propre ligue. Cela, selon nos informations, pour tentative de corruption.

S’agissant du cas de la Ligue de football de Ségou, il faut rappeler qu’il existe deux bureaux. L’un dirigé par Mamadou Sow et l’autre présidé par Cheick Oumar Soumbounou plus connu sous le nom de Barou, ancien député à l’Assemblée nationale.

En ce concerne Mamadou Sow, il a été illégalement installé à la tête de la Ligue régionale de Ségou par le ” fameux “ directeur national des Sports et de l’Education physique, alors qu’il n’avait pas la majorité des délégués. Cela, en violation flagrante des statuts et règlements de la Fédération malienne de football. Tandis que Barou Soumbounou, lui, a été élu sous la supervision des représentants de la Fédération malienne de football, conformément aux textes.

Face à cette situation, le président de la Femafoot a finalement décidé de saisir officiellement le Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, pour dénoncer le comportement peu orthodoxe du directeur National des Sports et de l’Education physique, Ibrahim Fomba, à travers une correspondance en date du 17 août dernier.

Aux dires de l’Inspecteur général de Police, Boubacar Baba Diarra : “De tels agissements, pour le moins incongrus, sont à la fois de nature à porter un coup fatal au retour définitif de la paix déjà bien amorcé au sein des acteurs du football malien, mais aussi et surtout à perturber dangereusement le processus de renouvellement des organes dirigeants de la Femafoot, enclenché depuis l’appel à candidature du 6 juillet 2017, ouvrant la voie à la résorption définitive de la crise”.

Par la même occasion, il a rendu un vibrant hommage au Premier ministre pour tous les efforts qu’il n’a cessé de déployer en vue de la résolution de cette crise qui a secoué la grande famille du football malien. “Qu’il vous plaise, Monsieur le Premier ministre, d’user une fois de plus de votre influence et de votre sagesse pour amener les uns et les autres à la raison au grand bonheur du football malien “ précise Boubacar Baba Diarra.

Il est nécessaire de rappeler que le Comité exécutif de la Femafoot, lors de sa réunion extraordinaire du 15 août, avait fait une proposition pour régler ces différentes questions au niveau des deux ligues. Il s’agit bien du maintien du statut quo au niveau de la ligue régionale de Kayes puisque le problème de Cheick Kanté se trouve au niveau de sa propre ligue. Comme disait l’un des responsables de la Femafoot, “même la Fifa ne peut pas imposer Cheick Kanté comme président de la ligue de Kayes”.

S’agissant de Ségou, le Comité exécutif propose la reprise de l’élection du bureau de la ligue avec la participation de tous les organes de football de la région. Ce, conformément au statut de la Femafoot. Avant la correspondance adressée au Premier ministre, le président Boubacar Baba Diarra a auparavant attiré l’attention du ministre des Sports sur le comportement de son Directeur national des Sports et de l’Education physique, à travers une lettre en date du 16 août 2017.

“J’ai le profond regret de vous saisir de la position incongrue du directeur national des Sports et de l’Education physique dans la gestion des affaires des ligues régionales de Ségou et de Kayes à travers les lettres adressées aux directeurs des stades de ces deux localités et ordonnant de mettre lesdits stades à la disposition des responsables pour le moins illégaux. De tels agissements ne sont pas de nature à conforter la sortie définitive d’une crise qui a longtemps secoué le football malien.

Je vous saurais gré de toutes les dispositions que vous voudriez bien faire prendre pour le retour de la quiétude au sein des organes des ligues de Ségou et de Kayes “ écrivait le président de la Femafoot.

En tout cas, la signature du protocole d’accord du 27 avril 2017 avait pourtant suscité de grands espoirs, après le respect à la lettre, par le Comité exécutif de la Femafoot, de toutes les recommandations. D’ailleurs, le président Boubacar Baba Diarra a décidé aussi de ne pas briguer un second mandat pour davantage faciliter le retour de la paix et de la cohésion au sein de la grande famille du football national. C’est dire que le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga doit prendre au sérieux ce dossier des ligues de Ségou et de Kayes afin que l’Assemblée générale élective de la Femafoot puisse se tenir sans problème. Pour la petite histoire, seule la fédération est habilitée à reconnaitre le bureau d’une ligue de football. Donc, une Direction nationale des Sports et de l’Education physique n’a rien à y voir. Sauf si le gouvernement, à travers le département des Sports, veut politiser le football malien.

En tout cas, le ministre Housseyni Amion Guindo veut tout simplement prendre en otage le football malien car il est en train de déployer tous les moyens pour que cette élection n’ait pas lieu. Peut-être qu’il est toujours dans son projet de mettre en place son Comité de normalisation (Conor). D’où toutes ces manœuvres pour bloquer le processus. Comme disait l’autre, tant que Poulo est ministre des Sports, la crise du football malien ne finira pas. A bon entendeur. .

A.B. HAÏDARA