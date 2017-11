Le coup d’envoi de la nouvelle saison de basketball 2017-2018 a été donné, le samedi 28 octobre dernier, dans la salle Abdallah Mahamane Haidara du stade du 26 mars, avec la Super Coupe de basketball. A l’issue des deux finales, l’Usfas (Hommes) et le Djoliba AC (Dames) ont remporté les trophées en battant respectivement l’AS Police et le Stade Malien de Bamako 52-48, 68-57.

es rencontres étaient présidées par Bassékou Doucouré, vice-président de la Fédération malienne de basketball, en présence de Abdoul Wahab Zoromé, représentant le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Oumar Daff, vice-président du Stade malien de Bamako, ainsi que plusieurs responsables sportifs du pays.

Les hommes ont joué en première heure, entamant leur partie avec une grande opposition Usfas-AS Police. Les militaires de l’Usfas, malgré leur statut de favori ont perdu le premier quart-temps de la rencontre face aux policiers plus déterminés, par le score de 12-11. Au deuxième quart-temps, les champions en titre, les militaires, ont montré un tout autre visage en prenant le maximum de rebonds sur les policiers et ont fini par gagner ce quart-temps par le score de 28-22.

En deuxième période, les policiers reviennent sur le parquet avec beaucoup de technicité en poussant les militaires à des fautes qui leur permettent de gagner le troisième quart-temps avec 5 points d’écart. Le dernier quart-temps a été beaucoup plus dur pour les deux équipes car les poulains d’El Hadji Dicko, entraineur de l’Usfas, parviennent à égaliser à trois minutes de la fin de la rencontre (44-44). Et finalement, les champions en titre ont fini par remporter la partie par le score de 52-48. Si la finale des hommes a été âprement disputée, celle des dames a été beaucoup plus facile pour les championnes en titre, le Djoliba AC. La capitaine, Adam Coulibaly et ses coéquipières ont facilement imposé leur jeu aux Stadistes en s’imposant aux deux premiers quart-temps, 21-12 et 39-28.

Pour les deux derniers quart-temps, malgré leur détermination, les Stadistes, ont fini par craquer devant la vitesse de l’internationale Djénéba N’Diaye et ses coéquipières. Ces deux derniers quart-temps ont été également gagnés par les Djolibistes bien en forme à ce début de la saison.

Mahamadou TRAORE

