Pour au compte de l’ouverture de la saison 2016 – 2017 de basketball, la super coupe du Mali de basketball disputée le samedi 28 octobre dernier au Palais des sports Abdallah Mahamane Haidara du Stade du 26 mars a été remportée chez les hommes par l’USFAS qui a dicté sa loi à l’AS Police battue par 52 à 48 et chez les dames par le Djoliba AC contre le Stade Malien de Bamako battu par 68 à 57. Vainqueurs en championnat et en coupe du Mali la saison écoulée, les militaires de l’USFAS et les Rouges du Djoliba AC confirment ainsi leur suprématie sur leurs adversaires respectifs.

Venu pour assister à la super coupe du Mali de basketball ayant opposé le samedi 28 octobre dernier l’USFAS à l’AS Police en hommes puis le Djoliba AC au Stade Malien de Bamako en dames, le public a eu droit à de belles empoignades. Le ton de la première super coupe a été donné par l’opposition des deux porteurs d’uniformes qui ne se sont pas fait de cadeaux tout au long de la rencontre. Après avoir pris difficilement le dessus sur son adversaire 12 – 11 au premier quart – temps, l’AS Police subie la loi des militaires 22 – 28 au deuxième quart – temps avant de reprendre le dessus 44 – 39 au troisième quart – temps pour ensuite s’incliner 48 – 52 face aux militaires de l’USFAS. L’USFAS s’adjuge ainsi le trophée de la super coupe du Mali de basketball chez les hommes.

Tout comme l’opposition entre les hommes en uniforme, la deuxième super coupe de la soirée a aussi été spectaculaire entre les deux clubs rivaux de la capitale à savoir le Djoliba AC et le Stade Malien de Bamako en dames. Dans ce duel des rivaux, c’est le Djoliba AC qui annonce les couleurs en menant dès le demi quart – temps 11 – 1, puis 21 – 12 à la fin du premier quart – temps et 39 – 28 au deuxième quart – temps. Vers la fin du troisième quart – temps au début du quatrième quart – temps les rouges éprouvèrent toutes les peines du monde face à leurs adversaires du Stade Malien de Bamako. Le score qui était de 56 – 43 à leur faveur au troisième quart – temps n’a pratiquement pas bougé au début de la moitié du quatrième quart – temps où il était affiché 57 – 52 pour le Djoliba soit un lancer – franc réussi pour les rouges et 9 points marqués pour le Stade. Mais la spécialiste des trois points du Djoliba Djénèba N’Diaye et ses partenaires finirent par l’emporter par 68 à 57 à la fin du quatrième quart – temps.

Comme l’USFAS chez les hommes, le Djoliba AC chez les dames également s’adjuge le trophée de la super coupe du Mali de basketball saison 2015 – 2016. Après avoir remporté le championnat et la coupe du Mali de basketball face à leurs adversaires respectifs que sont l’AS Police hommes et le Stade Malien de Bamako dames, l’USFAS et le Djoliba AC confirment ainsi leur suprématie sur le basketball au plan national.

Réactions

Laurent Cabfeler coach du Djoliba AC «Beaucoup de choses se sont passées lors du premier quart – temps. On a réussi à faire un écart de 10 points assez tôt dans le match. A partir de là l’objectif était de garder cet écart le plus longtemps possible. Malheureusement on n’a pas réussi à faire les efforts nécessaires en terme de concentration et en terme de débauche d’énergie pour continuer à garder ces 15 points et peut être même les faire grossir. Le Stade Malien s’est vaillamment battu. Ils sont revenus à moins 7 ou moins 5 même. On était un petit peu inquiet sur la fin. Je me demandais même si je devais prendre un temps mort pour ralentir le jeu et casser le jeu ou si au contraire je devais faire confiance à mes joueuses. J’ai bien fait de leur faire confiance. Puisque la victoire est là et qu’on a reçu à remonter jusqu’à 11 points d’écart.

La nouvelle saison s’annonce longue. Un match contre le Stade c’est un match du derby. C’est un gros match. Tout le monde le sait que ça soit du côté du Stade ou du Djoliba. On va se servir du capital de confiance qu’on a réussi à comptabiliser sur ce match là par la victoire et par le premier titre. On va essayer de capitaliser là-dessus pour travailler plus sereinement à l’avenir et être encore plus fort. »

Almihidi Touré

Commentaires via Facebook :