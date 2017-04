On constate dans la presse malienne depuis des jours une forte campagne centrée sur les actes posés par le CONOR auprès du TAS. Cette campagne vise à magnifier une série de contrevérités par une méconnaissance des textes et des relations entre la FIFA et le TAS.

Le TAS, de par son statut, est réceptif à toute plainte en l’absence de solutions locale, nationale. Le TAS a pour mission de rappeler le droit selon les textes. Il est à préciser que le CONOR n’est pas reconnu par la FIFA qui a demandé sa dissolution par les autorités du Mali. Que le CONOR soit reconnu par le TAS n’a aucun effet sur les décisions de la FIFA. Les auteurs de ces publications font du faux et des amalgames. Dans la correspondance du TAS à la FIFA, le CONOR se considère comme la FEMAFOOT et sous ce vocable les membres attaquent la décision de la FIFA. Mais dans leurs publications au Mali ils parlent d’une plainte du CONOR au TAS. Messieurs soyez honnêtes. Vous êtes CONOR ou FEMAFOOT ? Vous ne pouvez pas agir au nom de la FEMAFOOT dissoute. Sachez que la FEMAFOOT ne portera jamais plainte contre la FIFA parce qu’elle est dissoute par l’Etat et suspendue par la FIFA.

La FIFA ne traitera jamais avec le CONOR et la FEMAFOOT suspendue. Que le CONOR soit reconnu ou pas par le TAS n’a aucun effet sur les décisions de la FIFA. Dans ce cas il est à préciser que seule la FIFA en la matière détient le pouvoir de sanction, de reconnaissance, d’exclusion d’une association membre.

Dire que le TAS peut contraindre la FIFA dans ce cas relève d’un mensonge pur et simple et c’est la preuve que les auteurs d’une telle affabulation ne maîtrisent pas les textes FIFA / TAS.

Arrêtez de rêver et de faire les marchands d’illusions en prenant vos désirs pour des réalités.

Le TAS ne peut rien dans la suspension du Mali car la FIFA a bien défini les conditions de la levée de la sanction. Remettre en place le Comité Exécutif de Boubacar Baba DIARRA et dissoudre le CONOR.

Amadou T TRAORE