Le collectif des supporters des 13 clubs de la ligue I et les 6 ligues régionales  de football a organisé, le jeudi 6 mars dernier, au terrain Sakaly de la commune II du district de Bamako, un mega-meeting pour manifester son mécontentement par rapport à la situation actuelle du football malien et en même temps demander au ministre des Sports de revenir sur sa décision de dissoudre le Comité exécutif de Fédération malienne de football dirigé par le Général Boubacar Baba Diarra.

Apr√®s son premier meeting tenu le 22 mars dernier sur le terrain de l’AS R√©al de Bamako, le collectif des supporters des 13 clubs de la ligue et les 6 ligues r√©gionales de football vient d’organiser son¬† deuxi√®me meeting, une manifestation monstre, pour affirmer¬† une fois de plus leur m√©contentement par rapport √† la situation actuelle du football malien, caract√©ris√©e par la suspension de notre pays par la Fifa pour ing√©rence gouvernementale. Au cours de ce meeting, les supporters du Collectif √©taient accompagn√©s par l’association des joueurs en activit√©, l’association des arbitres du Mali, le collectif des clubs de football f√©minin et les parents des joueurs de l’√©quipe nationale des cadets.¬† C’√©tait sur l’intervention du Pr Amadou Diarra, pr√©sident d’honneur du collectif, que le meeting a d√©but√©. Il n’est pas partie par quatre chemins pour exprimer son amertume face √† cette situation qu’il qualifie de d√©plorable et souligner que la lev√©e de cette suspension de notre pays par la Fifa ne d√©pend que du ministre des Sports qui est la source de la souffrance de notre football. “Nous sommes aujourd’hui devant des √©v√©nements d√©plorables que des incr√©dules consid√©raient comme impr√©vus. Il n’en est rien. C’est une symphonie r√©fl√©chie pr√©m√©dit√©e et ex√©cut√©e par le d√©partement des Sports. Nous affirmons devant l’opinion nationale et internationale que nous, r√©unis ici, n’y avons aucune responsabilit√©. Le ministre des Sports doit assumer la responsabilit√© de ses actes et les plus hautes autorit√©s de ce pays de le d√©mettre de ses fonctions. M.Housseini Amion Guindo chante sur tous les toits que la gestion financi√®re de la F√©d√©ration malienne de football laisse √† d√©sirer. Nous attendons ses preuves, mais il oublie qu’il a gracieusement¬† pataug√© dans les fonds mis √† sa disposition par son t√©l√©thon, en attendant qu’il justifie les 95% de nos d√©penses faites par lui”, a-t-il pr√©cis√©.¬† Avant d’appeler les autorit√©s religieuses et les notabilit√©s de Bamako de prendre de la hauteur par rapport √† ce qui se passe car on les entraine dans une vague de mensonges.

Apr√®s son intervention, le repr√©sentant des Joueurs en activit√©, Fako Zerbo, le repr√©sentant des arbitres, les parents des joueurs de l’√©quipe nationale des cadets, tour √† tour, ont tous r√©affirm√© leur soutien √† l’inspecteur g√©n√©ral Boubacar Baba Diarra et son bureau qui est la l√©galit√©, la l√©gitimit√© et le droit.

M.TRAORE