L’entraineur de l’équipe nationale des dames en seniors, Sylvain Lautie, a animée une conférence de presse le lundi 09 janvier dernier, au Palais des sports Salamata Maiga sur la préparation des Aigles basketteuses en vue de l’Afrobasket féminin que notre pays abritera entre septembre et octobre prochain. Il était accompagné par Me Jean Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball et du directeur technique national, Alkaya Touré.

Pour informer les journalistes sportifs sur la préparation de l’équipe nationale seniors dames en vue de l’Afro basket féminin que notre pays abritera dans 9 mois, la Fédération malienne de basketball a organisé une conférence de presse, au cours de laquelle, Me Jean Claude Sidibé, président de la Fédération malienne de basketball, après avoir remercié les journalistes pour avoir effectué le déplacement, a souligné que notre pays a reçu l’organisation de l’Afro basket féminin en seniors, prévue entre le mois de septembre et octobre 2017.

Pour cela, la Fédération a fait confiance à Sylvain Lautie comme entraineur de l’équipe nationale féminine A. Sylvain Lautie est un entraineur très expérimenté, pour avoir été le sélectionneur de équipe nationale des senior hommes lors de l’Afrobasket de la catégorie en 2005 en Algérie et en 2015 en Tunisie où il a obtenu des résultats très encourageants.

En parlant de l’organisation de l’Afro basket féminin, le président de la Fédération a précisé que notre pays sera à la hauteur dans l’organisation de cet événement. “On a des expériences par rapport à l’organisation de ce genre de tournoi, parce que notre pays en a déjà organisé en 2005 et ce fut une grande réussite sur tous les plans. On a des infrastructures pour cela et il ne reste que de petits détails et qu’on réussira à régler d’ici le mois de septembre”, a-t-il précisé.

Après ces propos, le sélectionneur national, Sylvain Lautie, a souligné que le stage de préparation va être très long parce que, dès maintenant, on va commencer à travailler. Et il se déroulera en 3 étapes. Une première qui est athlétique, suivie d’une participation aux Jeux de la Francophonie et enfin disputer des matches amicaux. “On a comme objectif de remporter le trophée et pour cela on se prépare au quotidien. Je suis d’accord avec le choix de Bamako comme lieu de préparation car ça permettra à nos expatriées de se sentir chez eux avec l’accompagnement de leurs proches”, a-t-il précisé.

Fanta KEÏTA