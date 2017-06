La cérémonie de tirage au sort de l’Afrobasket seniors dames a réuni, autour de Fiba Afrique, organisateur de l’évènement et la Fédération malienne de basketball FMBB, hôte, un beau monde du sport en général, du basket en particulier, le samedi 27 mai 2017 dans la salle de conférence de l’hôtel de l’Amitié à Bamako, au bord du fleuve Djoliba.

Pour la caution morale de l’activité, l’Etat malien était représenté par le ministre des sports, Housseyni Amion Guindo, accompagné symboliquement par Mme Traoré Oumou Touré, ministre de la femme de l’enfant et de la famille et de Mme Djénèbou Diop, ministre du désenclavement et de l’équipement. Trois discours prononcés pour camper le décor, tous dans le sens des remerciements : celui du Président de la FMBB Jean Claude Sidibé à l’endroit de Fiba Afrique pour sa confiance, sa solidarité et son amitié pour le Mali et au gouvernement pour son soutien ; celui du Président de Fiba Afrique, Hamane Niang à l’endroit aussi du gouvernement pour avoir accepté d’abriter cette coupe d’Afrique de basket seniors dames, une des compétitions majeures de l’instance supérieure du basket africain. Discours des hommages pour les anciennes gloires, pour le basketball dames du Mali qui a remporté cinq trophées en quatre ans.

Après ce protocole nécessaire, quatre dames dont trois anciennes internationale de basket, Ana Maïga, Mme le ministre Djénèbou Diop et Mme Djénèbou Sanogo directrice du Carrefour des jeunes et présidente des anciennes gloires ainsi que Mme Traoré Oumou ont procédé aux tirages. Deux chapeaux avec des têtes d’affiche, en fonction de leur statut, ont été dégagés : groupe A, le Mali pays organisateur et le Cameroun ; Groupe B, le Sénégal championne sortante et le Nigéria. Sur les quinze pays qualifiés sur seize prévus, seuls les présidents de la Fédération ivoirienne de basket, de la Guinée et du Sénégal ont pu faire le déplacement à Bamako pour être témoin du sort des équipes participantes.

La cérémonie a certes manqué d’animation, certainement à cause du mois de ramadan, mais l’assistance a eu droit à une courte projection sur l’historique de l’Afrobasket dames qui a commencé en 1968 et sur la ville de Bamako. Pour le match inaugural, le Mali, par la voix du président de la FMBB, a choisi la Tunisie comme adversaire. Il dit avoir fait confiance au choix de ses techniciens. Nous reviendrons sur les enjeux et les forces en présence de cet Afrobasket seniors dames Bamako 2017 qui aura lieu du 17 au 27 août.

SANGARE

Poule A Poule B

Mali Sénégal

Cameroun Nigéria

Wild card Egypte

Tunisie Guinée

Côte d’Ivoire Qualifié Zone 4

Angola Mozambique