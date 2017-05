Les rideaux sont tombés, le vendredi 12 mai 2017, sur la 7è édition du tournoi CEDEAO de football des sourds. En finale, disputée au Stade Modibo Keïta, le Nigeria a battu le Mali (2-1). Les Aigles sourds ont pourtant ouvert le score après seulement dix minutes de jeu par l’intermédiaire de Seydou Cissouma (10è min). En début de deuxième période, les Nigérians vont revenir au score grâce à  Adeola Adegoké (54è min) avant d’inscrire un second par l’intermédiaire d’Adamu Suleiman (74min). Les Aigles ont couru derrière le score tout le long du dernier quart d’heure sans jamais parvenir à concrétiser leurs multiples occasions. Au coup de sifflet final de l’arbitre gambien, Moustapha N’Daw, les joueurs maliens pleurent à chaude larme. Inconsolables, les Aigles sourds ont pris leur médaille d’argent avant de regagner les vestiaires. « Nous avons livré 5 matches tandis que le Nigeria en a joué quatre : les joueurs sont fatigués, l’effectif n’est pas aussi riche que ça et on n’a pas de remplaçants valables. Au début de la préparation, nous avons détecté quelques joueurs », a expliqué Djibril Dramé en ajoutant que le Nigeria dispose d’une équipe plus athlétique et plus physique qui a réussi à marquer deux buts sans véritables occasions. «Nous avons raté beaucoup d’occasion», a justifié par la même occasion le technicien Dramé avant de s’étendre sur les conditions dans lesquelles il a pris les rênes de l’équipe : «Ils sont allés me solliciter et j’ai accepté de les aider sans conditions». «C’est notre troisième coupe en sept éditions. Nous sommes très contents. Nous avons remporté la coupe devant une très bonne équipe du Mali. Les joueurs maliens sont techniques et tactique », a commenté pour sa part l’entraîneur du Nigeria, Kamiludem Banda.

AFROBASKET 2017: LE DERNIER QUALIFIÉ CONNU ENTRE …

En attendant de connaître le pays hôte de l’Afrobasket 2017, la FIBA Afrique a dévoilé le format de confrontations pour déterminer le dernier qualifié pour la compétition.

Comme annoncé, il y a quelques semaines par Alphonse Bila, secrétaire général de la FIBA Afrique, le dernier ticket sera attribué au terme d’un tournoi de qualification. Il est prévu à Bamako au Mali du 19 au 21 mai entre le Cap vert, le Tchad, le Zimbabwe et la Centrafrique. Le vainqueur de cette compétition s’ajoutera ainsi au Nigeria, champion en titre, à l’Angola, au Cameroun, à la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, l’Egypte, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, la Tunisie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud.

La Rédaction