La 16e édition du tournoi de l’union des fédérations ouest africaine de football a débuté depuis le 9 septembre dernier au Ghana. Pour accéder à la phase de poule du tournoi, les Aigles locaux étaient aux prises avec la Mauritanie. Ce sont les nôtres qui ont remporté le gain de la partie 3 buts à 1.

Les Aigles retrouvent de nouveau la Mauritanie pour une rencontre comptant pour le match de barrage du tournoi UFOA. C’est une équipe mauritanienne auréolée de sa victoire sur le sol malien lors des éliminatoires du CHAN Kenya 2018 que les Aigles locaux ont affrontée le dimanche. La première a été plus ou moins équilibrée entre les deux formations. Mais ce sont les nôtres qui ouvrent le score à la 29e minute. Piqués au vifs, les mauritaniens réagissent et rétablissent la parité à la 35e minutes. C’est sur ce score que l’arbitre de la rencontre siffle la fin de la 1ère mi-temps. A la reprise, les Aigles locaux reviennent complètement métamorphosés et décident de mettre leurs pieds sur la balle. Les mauritaniens reculent sans pour autant céder. Fatigués et dominés dans tous les compartiments du jeu, les mourabitounes finiront par craquer. Moussa Koné dit Koffi par deux fois oblige le gardien mauritanien à aller prendre la balle au fond de son filet (88e et 90e minutes). Le Mali se qualifie ainsi pour la phase de poule où il retrouvera le Ghana, le Nigéria et la Guinée Conakry. Les nôtres prennent ainsi leur revanche sur la Mauritanie.

A noter que l’équipe malienne est dirigée par M. Nouhoum Diané assisté de M. Aliou Badra Diallo dit Conti. Ils ont été nommés à la place de Djibril Dramé limogé après la débâcle contre justement la Mauritanie. Le tournoi durera du 9 au 24 septembre.

Abdrahamane Sissoko