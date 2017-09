Pour leur 2e sortie en tournoi de l’UFOA, les aigles locaux ont affronté, le samedi 16 septembre, le Ghana, pays hôte du tournoi. Les nôtres ont été défaits 1 but à 0. Cette défaite complique la tâche des Aigles. Les blacks Star quant à eux valident ainsi leur ticket pour les demi-finales du tournoi.

Après le nul de 0 but partout entre le Nigéria et la Guinée Conakry en première heure, les hommes de Nouhoum Diané avaient l’occasion idéale pour se relancer. Ils ont raté cette chance. Ce qui complique la tâche des coéquipiers de Alou Dieng. Pourtant, ce sont les nôtres qui ont allumé la première mèche de la rencontre, cela dès la 5e minute. Volontariste, l’équipe ghanéenne a repris petit à petit le poil de la bête. Ils ont dominé la quasi-totalité de la 1er mi-temps sans pour autant se montrer très dangereux. A la reprise, les Aigles ouvrent de nouveau les premières hostilités. Oumar Kida seul face au gardien ghanéen a trouvé l’occasion de manquer le cadre. Comme en première période, les ghanéens laissent passer l’orage avant de prendre la direction des opérations. Bousculés, la bande à Djigui a fini par craquer à la 74e minute sur un coup franc de 22 mètre magistralement botté par Winful Cobbinah. 1 but à 0. Les ghanéens préserveront cet avantage jusqu’au coup de sifflet final. Les Aigles réalisent leur 2e rencontre sans pour autant scorer. L’encadrement technique doit revoir ses copies. Il doit davantage travailler devant le but.

Avec deux victoires en autant de sortie, le pays hôte est sûr de terminer en tête de la poule. Le Mali quant à lui doit se battre contre la Guinée Conakry lors de la dernière journée et espérer en même temps que le Nigéria ne fasse pas de résultat face au Ghana. C’est dire tout simplement que les nôtres n’ont pas leur sort sous leur pied.

Abdrahamane Sissoko