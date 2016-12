Welcome! Log into your account

Le groupe A est composé du Stade malien de Bamako, Club olympique de Bamako, Black star et Africa foot, tandis que le groupe B est composé du Djoliba Ac, Caiman Fc, Yeelen olympique et Acfar. La rencontre inaugurale a mis aux prises le Stade malien de Bamako au Club olympique de Bamako (Cob). Les deux équipes ont entamé la partie avec beaucoup d’engagement dans leur jeu. Il a fallu attendre la 18ème minute de jeu pour voir la première occasion de la partie en faveur du Stade malien de Bamako. Quelques minutes après, précisément à la 23ème minute de jeu, sur un bon service de Drissa Keita, Oumar Diarra ouvre le score pour le Stade malien de Bamako. C’est sur ce score de 1-0 que l’arbitre de la partie renvoie les deux équipes aux vestiaires.

