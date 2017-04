Baye Ba est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale junior de la Mauritanie. C’est un communiqué de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM) qui l’a annoncé hier en début d’après-midi. “La FFRIM – Fédération de Football de la Mauritanie a le plaisir d’annoncer la signature officielle de Baye Ba, en qualité de sélectionneur de l’équipe nationale de Mauritanie des moins de 20 ans.

L’entraîneur malien s’est engagé, hier mercredi, pour les deux prochaines années», peut-on lire sur le site de l’instance dirigeante du football mauritanien. Selon nos informations, le technicien malien était en contact avec la FFRIM depuis plusieurs semaines, mais les deux parties n’avaient, jusque-là , pas trouvé d’accord, notamment sur le salaire de Baye Ba. C’est désormais chose faite et l’ancien entraîneur des Aiglonnets (selection nationale cadette du Mali, ndlr) et des Aiglons (selection nationale junior du Mali, ndlr) dirigera les U20 Mauritaniens lors des deux prochaines années. Le communiqué de la FFRIM ne donne aucune information sur le salaire du technicien malien, mais une source proche du dossier assure que Baye Ba percevra “un salaire très intéressants”.

Le nouveau sélectionneur des Mourabitounes U20 a commencé sa carrière d’entraîneur en 2004 avec l’équipe première de l’Association sportive de Korofina (ASKO). Après les Oranges, Baye Ba prendra la direction des Onze Créateurs de Niaréla puis celle du Stade malien qu’il conduira en phase de poules de la Coupe de la confédération. Après le Stade malien, le technicien posera ses valises au CSD, avant de se voir confier la direction de l’équipe nationale U17 du Mali en 2014. Avec les Aiglonnets, Baye Ba écrira l’une des plus belles page de l’histoire du football malien, en remportant la coupe d’Afrique de la catégorie, le 1er mars 2015 au Niger, face à l’Afrique du Sud, battue 2-0.

Quelques mois plus tard, il conduira les mêmes Aiglonnets sur la deuxième marche du podium de la coupe du monde au Chili. Ces bons résultats propulseront Baye Ba à la tête de la sélection nationale junior, en 2016 et c’est lors de la confrontation entre les Aiglons et les Mourabitounes juniors (7-1 pour le Mali sur l’ensemble des deux matches, ndlr), que le technicien malien sera découvert par la FFRIM. Et malgré l’échec du technicien lors de la dernière CAN-junior en Zambie (élimination au premier tour, ndlr), la fédération mauritanienne fera appel à Baye Ba pour diriger les Mourabitounes U20. Pour mémoire, l’ancien sélectionneur des Aiglonnets et des Aiglons est titulaire d’une licence B de la Confédération africaine de football (CAF).

SeĂŻbou S. KAMISSOKO