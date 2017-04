Ce qu’il faut retenir du match Real-Barça (2-3), “le meilleur spectacle du monde” pour AS.

On ne commettra pas l’impair de comparer Lionel Messi avec Cristiano Ronaldo. Quoiqu’en disent leurs détracteurs respectifs, la “Pulga” et CR7 restent des joueurs hors normes. Et c’est un privilège pour tous les amateurs du ballon rond d’assister à un duel à distance entre ces deux extraterrestres.Mais hier, Lionel Messi, qui a franchi la barre des 500 buts avec le Barça , a ajouté une nouvelle ligne à sa légende. Intenable, percutant et décisif: à lui seul, il a donné le tournis à toute la défense du Real Madrid. Sa manière de célébrer la victoire du Barça sur la pelouse de l’ennemi éternel à la 92e minute est déjà entrée dans l’histoire

Si le Barça est réputé pour être “más que un club” (“plus qu’un club”), Lionel Messi est unique.

2. Un arbitrage désastreux

Si ce Clasico entrera à tout jamais dans les annales du football, la prestation de l’arbitre Hernández Hernández nous laisse un goût amer. Dans l’ensemble, il a trop souvent été dépassé par l’événement.En reprenant les polémiques une par une, Hernández Hernández a pris les bonnes décisions avec l’exclusion de Sergio Ramos (78e) et en validant le but de Casemiro (28e). En revanche, il y avait penalty sur Cristiano Ronaldo (2e) et il aurait dû exclure Casemiro. Et oui, il aurait pu aussi renvoyer Marcelo aux vestiaires pour un coup de coude sur Lionel Messi (20e).

3. Une Liga relancée

Le succès du Barça au Real Madrid (2-3) relance la Liga. À l’heure actuelle, les hommes de Luis Enrique devancent les Merengues à la seule différence de buts. Mais la bande dirigée par Zinedine Zidane possède un match en moins (Celta Vigo).Quel est leur programme? En théorie, il semble être plus compliqué pour le Real Madrid avec deux matches à domicile (Valence, Séville) et quatre déplacements (La Corogne, Grenade, Vigo et Malaga). Le Barça, quant à lui, recevra Osasuna, Villarreal, Eibar. Les Blaugranas se déplaceront à l’Espanyol et à Las Palmas. Ça promet…

Par 7sur7.be