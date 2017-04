Le temps passe vite et même très vite. La Confédération africaine de football (Caf) s’est réunie, le mardi 11 avril dernier, pour examiner la participation du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations des cadets (Can 17) dont la phase finale aura lieu du 14 au 28 mai, au Gabon. Les Aiglonnets du Mali risquent d’être les plus grands absents de ce tournoi alors qu’ils détiennent le titre continental. Ainsi, la Caf a donné un ultimatum au Mali dans une correspondance en date du 11 avril dernier. “Nous nous référons à la décision de la Fifa de suspendre la Fédération malienne de football de toutes les activités jusqu’à nouvel ordre. Nous vous informons par la présente que si la suspension n’est pas levée jusqu’au 30 avril 2017, l’équipe nationale U 17 du Mali ne sera pas autorisée à prendre part à la 12ème édition de la CAN U 17, Gabon 2017 et l’équipe nationale des cadets de l’Ethiopie (la dernière équipe que le Mali avait éliminée) la remplacera automatiquement” précise le secrétaire général de la Caf, Essam Ahmed. Notons que le Mali participe à cette compétition avec l’Angola, le Cameroun, la Guinée, le Ghana, le Gabon, le Niger et la Tanzanie.

A.B.H