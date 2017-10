«Pouvez-vous faire un point sur la situation du groupe ?

Nous sommes contents que tous les joueurs soient qualifiés pour la Coupe du monde. Nous avons travaillé ici pendant quinze jours avec des joueurs pour maintenir le rythme la performance. On va voir, on va travailler. Pour continuer notre progression dans le championnat. On sait que la difficulté que représente un match à l’extérieur (à Dijon, samedi). On l’a vu à Montpellier (0-0). C’est important de bien préparer le match.

Quelle est la situation de Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Angel Di Maria ?

Thiago Silva, il est passé par le centre ce matin (jeudi matin) pour travailler. Nous croyons que ce n’est pas une blessure importante. Peut-être samedi, ce sera un peu court mais mercredi (en Ligue des champions contre Anderlecht), ça ira. Kurzawa, c’est pareil, il est passé ici, il a commencé à faire de la course, samedi c’est un peu tôt pour jouer. Pour le mercredi, c’est plutôt positif. Di Maria, il est bien, on va voir cet après-midi (jeudi après-midi), j’ai parlé avec le docteur, il va bien.

Neymar a été sélectionné pour le Ballon d’Or. Pensez-vous qu’il peut le gagner cette saison ?

Nous voulons le meilleur. Nous allons aider Neymar pour être dans les candidats et pour gagner ce trophée. Aujourd’hui, il y a beaucoup de joueurs très forts dans le monde. Pour le futur, nous allons travailler et l’aider à être un candidat important pour ce trophée.