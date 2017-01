Welcome! Log into your account

Michael Frater et Asafa Powell étaient les deux autres relayeurs jamaïcains lors de cette finale où ils avaient à cette occasion porté le record du monde à 37,10 secondes, battu quatre ans plus tard à Londres (36.84 avec Nesta Carter).

“Nesta Carter, 31 ans, qui concourait dans l’épreuve masculine du relais 4×100 m (série 1 et finale), dans laquelle ses coéquipiers et lui s’étaient classés premiers et avaient remporté la médaille d’or, a été disqualifié des Jeux Olympiques de Pékin 2008”, a annoncé le Comité International Olympique (CIO) mercredi.

