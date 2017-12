En vue de commémorer la distinction d’Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), l’Association Vélo Club/VTT Habib Sissoko, a organisé, en face du Centre d’Etat civil de Bagadadji (CII du district de Bamako), une manifestation le 25 décembre 2017. Par cette manifestation, l’association rend un hommage mérité à Habib Sissoko, non moins parrain de l’évènement du jour. Les notabilités de Bagadadji, le Maire du centre d’Etat civil de Bagadadji, Ousmane Traoré, le représentant du parrain, Siriman Sylla, le président de l’association Vélo Habib Sissoko, Sékou Tidiane Traoré, les populations de la commune II, etc. Dans sa déclaration liminaire, le président des vélos clubs a, dans sa déclaration liminaire, adressé les félicitations de l’association et de ses militants à Habib Sissoko qui est pour eux une fierté pour Bagadadji. A travers lui, a-t-il dit, nous appelons toutes les personnes ressources que le quartier regorge à s’investir dans le développement économique, social, culturel et sportif au niveau du quartier et appeler par la même occasion, les plus hautes autorités coutumières et administratives à baptiser les rues qui traversent Bagadadji aux héros que le quartier a connu par le passé et le présent.

Le représentant du parrain tout comme le Maire de Bagadadji, ont, tour à tour, remercié les initiateurs de l’évènement qui contribuent au développement du sport au Mali en général et à Bagadadji en particulier. Par ailleurs, ils ont encouragé la jeunesse à la pratique sportive pour que le Mali réponde présent aux rendez vous des joutes continentales et mondiales. Avant d’assurer tout leur accompagnement et soutien aux jeunes pour la promotion du sport. En plus des interventions des autorités présentes, le public venu a assisté aux exhibitions des Taekwoodkas, des cyclistes…

H.B. Fofana

