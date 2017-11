Lors d’une interview accordée à Canal +, Serge Aurier a évoqué ses quatre années au PSG. Et n’élude aucune question sur les différentes polémiques qui ont émaillé son passage à Paris.

Invité du Canal Football Club dimanche soir, Serge Aurier est revenu sur la fin de son expérience parisienne. «Pour moi c’était le bon choix. Je ne me sentais plus à l’aise. Avec les médias, ce n’était pas top : quand je faisais un bon match c’était un match moyen et quand je n’étais pas bon c’était catastrophique. (…) J’ai vraiment réfléchi, j’ai vraiment décidé de partir. Je ne pouvais plus être moi-même, ce qui a fait que les gens m’ont aimé dans le vestiaire de Paris et en dehors.»

Le latéral droit révèle également que ce départ a été décidé lors du fameux match contre Lorient où il avait mis 7 minutes à se mettre en tenue avant de remplacer un Meunier blessé. «Ça n’allait jamais finir, même par rapport à ce qu’il s’est passé à Lorient. On en a fait toute une affaire parce qu’on avait perdu à Barcelone. Il fallait trouver quelque chose qui explose et ce jour-là c’était moi, encore. Cet épisode-là, c’était le clap de fin pour moi.»

“J’étais en discussion avec le Barça”

Désormais à Tottenham, l’Ivoirien a accepté de reparler de la vidéo Periscope où il avait notamment insulté Laurent Blanc : «Je ne savais que c’était en direct, je me suis fait piéger. Tout le monde croit que j’ai fait exprès, pourtant non. (…) Si c’était à refaire, je te dirais : «jamais». Je ne suis pas assez fou pour aller me mettre devant une caméra et dire tout et n’importe quoi. Je ne souhaite à aucun joueur de vivre ce que j’ai vécu. (…) Mon image était plus que salie et en restant en France je n’aurais jamais pu la laver. Donc c’était mieux pour moi de découvrir autre chose, un nouveau challenge.»

En contact avec des grands clubs européens, il a subi le contrecoup de sa mauvaise réputation de l’époque : «J’étais en discussion avec le Barça et c’était très bien avancé mais les gens n’étaient pas sûr que si je venais là-bas, ce serait différent.» Et si son aventure dans la capitale ne s’est pas bien terminée, Aurier n’exclut pas d’y revenir. «C’est mon club de cœur, je ne suis pas contre un retour. Je reste attentif à ce que fait le PSG, pour l’avenir on verra.»

Par Marion Poidevin,Yahoo Sport

Commentaires via Facebook :