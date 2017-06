Entouré de beaucoup de jeunes joueurs qui se retrouvent en sélection pour la première fois, le capitaine des Aigles, Yacouba Sylla souhaite que les attentes des supporters soient mesurées face au Gabon ce samedi.

En tout cas, c’est ce que l’un des plus anciens du groupe a insinué au micro de Footmali en ces termes: “Le groupe est comme d’habitude dans une bonne perspective. Malgré tout ce qui  nous entoure on tient à faire un bon résultat même s’il faut reconnaitre qu’on va jouer avec une équipe composée de joueurs qui n’ont presque jamais joué ensemble. Il faudra tenir compte de ça. En face ce n’est pas une petite équipe. C’est le Gabon avec beaucoup de bons joueurs. Il ne faut pas qu’on se prenne pour ce que l’on n’est pas.

Aujourd’hui on a une équipe qui est en phase de reconstruction. Regardez au niveau de l’effectif ça a énormément changé par qu’il y a eu des blessures et autres absences. Aujourd’hui on est l’un des plus jeunes groupes d’Afrique même lors de la CAN c’était le cas. C’est-à -dire il faut être indulgent car le coach fait avec les moyens qu’il a. Donc on va chercher le résultat avec tous les jeunes joueurs qu’on a. Et malgré tout on est confiant.”

Par Alassane Cissouma

Par FootMali