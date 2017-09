L’iPhone X, à l’écran très large, fait la part belle à l’image et à la réalité augmentée. Mais aussi à la reconnaissance faciale. Risqué.

Présentée dans le tout nouveau Steve Jobs Theater, et après un hommage au cocréateur d’Apple, la nouvelle moisson de produits engage l’avenir de la firme de Cupertino. Il y a bien sûr l’Apple Watch Series 3, qui permettra d’appeler sans avoir un téléphone à proximité. Et, du côté des smartphones, bien plus que l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X (prononcez 10) mérite l’attention. On pourrait dire qu’il s’agit du téléphone de l’image. Surtout la vôtre. Revue de détail.

Un écran qui n’a jamais été aussi important



Commençons par ce qui saute aux yeux. Ici, l’écran recouvre (presque) toute la surface du téléphone anniversaire. Même si l’iPhone X est plus petit que l’iPhone 8, son écran, de 5,8 pouces, est plus grand. Attention, la couverture n’est pas intégrale : on distingue encore les bords, à la différence des derniers modèles Samsung. L’écran surnommé « Super Retina Display » est OLED, doté d’une résolution de 2 436 x 1 125 pixels, et permet un rendu Dolby Vision, ce qui est impressionnant lorsqu’on joue à des jeux vidéo. La technologie True Tone, qui adapte en permanence la luminosité, fait son apparition sur smartphone. Conséquences : le bouton home migre sur le côté et on glisse avec son pouce une application vers le haut pour revenir à l’écran d’accueil.

La réalité augmentée : des jeux vidéo à la santé

Le nouveau modèle d’Apple profite de ces deux capteurs de 12 mégapixels situés au dos de l’appareil. Ce sont eux qui lui permettent de distinguer les distances entre les objets, et donc à des personnages virtuels d’être « posés » sur un environnement physique, par exemple une table. S’ils vont trop loin, on aura l’impression qu’ils tombent ! Au menu, quelques bonnes surprises, comme l’apparition d’ombres qui prend en compte l’origine des sources lumineuses ou encore le son qui devient plus fort lorsqu’on se rapproche de l’action des personnages virtuels. On peut imaginer que cette réalité augmentée, à laquelle croit beaucoup Tim Cook, pourra avoir un jour des applications médicales, par exemple en observant les battements cardiaques d’une personne.

L’heure de gloire des animojis

Les caméras de l’iPhone X permettront de créer de petits personnages animés, dits animojis, qui imitent les mouvements de votre visage en observant une cinquantaine de muscles de ce dernier. Une douzaine de ces emojis vont du panda au lapin, en passant par la licorne ou le petit robot. Ces animojis peuvent enregistrer votre voix, ce qui peut donner lieu à des messages très comiques, que l’on s’envoie ensuite par iMessage.

Du changement d’ambiance aux selfies Star Wars

Le même système True Depth, situé à l’avant de l’appareil, doté notamment d’un capteur infrarouge, permet de retrouver les contours de votre visage. Cela permet de modifier l’ambiance d’une photo après coup. L’effet bokeh, c’est-à-dire la possibilité de modifier un flou à l’arrière-plan, est enrichi d’un mode Portrait Lightning pour changer la lumière sur le visage en simulant, par exemple, a posteriori l’éclairage d’un visage en studio. Il est également possible d’ajouter des masques qui s’adaptent à votre visage ou de vous filmer dans différents univers, comme celui de Star Wars : pratique pour créer de petites vidéos à partager ensuite sur Snapchat.

La recharge à induction arrive

Un appareil, l’AirPower mat, fait son apparition : dès l’an prochain, il doit permettre de recharger trois smartphones à la fois. Malin, d’autant que cela fonctionnera également pour les montres et les earpods. Un regret : seuls les smartphones postérieurs à l’iPhone 8, parce que dotés d’une coque en verre, pourront être ainsi rechargés. Enfin, un souhait pour l’avenir : qu’Apple intègre un jour sur ses smartphones un film solaire comme l’avait initié le français SunPartner avec Kyocera.

La botte secrète de l’intelligence artificielle

Le nouveau processeur, baptisé A11 Bionic Neural Engine, est certes un instrument de puissance, mais c’est surtout la preuve que l’intelligence artificielle s’invite dans les processeurs. En effet, comme l’explique le consultant Olivier Ezratty, le nouveau moteur d’Apple fonctionne en partie sur les réseaux neuronaux convolutifs, un des champs d’exploration du machine learning. Cette discipline, qui s’inspire du fonctionnement du cortex humain, explique Olivier Ezratty, permettra à terme aux machines d’avoir une meilleure reconnaissance des objets que l’œil humain et une meilleure compréhension de leur environnement. Une annonce qui place Apple dans la foulée du processeur Kirin 970, lequel équipera le Huawei Mate 10 en octobre prochain. Celui qui remportera la bataille de l’intelligence artificielle gagnera celle de l’électronique.

Et enfin, le gros risque : la reconnaissance faciale

Ce téléphone promet de reconnaître chacun de ses utilisateurs. En effet, le système True Depth évoqué précédemment, aidé du projecteur flood illuminator, examine en permanence 60 000 points du visage, offrant la garantie de vous reconnaître, y compris dans l’obscurité ou si vous changez de coiffure. “Cette technologie marque un coup d’avance par rapport à ses concurrents” estime Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies. La reconnaissance sera-t-elle infaillible ? Apple explique s’être fait aider de neuroscientifiques et a travaillé avec des fabricants de masques à Hollywood pour intégrer les différences d’expression. L’iPhone X promet qu’il ne se fera pas tromper par des photos. Pourtant, si le système est plus performant que Touch ID, qui fonctionnait sur l’identification des empreintes, le risque d’erreur est tout de même d’un sur un million. C’est encore trop pour une technologie qui doit activer le paiement. Bref, ce point sera crucial pour que le téléphone le plus cher de son histoire permette à Apple de rester sur le podium des plus grands fabricants de smartphones au monde, et peut-être un jour d’en reprendre la première place.